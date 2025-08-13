https://ria.ru/20250813/sevastopol-2034959526.html

В Севастополе реконструируют бывший отель "Украина"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Бывший арт-отель "Украина" в Севастополе реконструируют, решение о новом названии пока не принято, сообщил РИА Новости директор по рекламе и связям с общественностью сети отелей компании "Союз Маринс Групп" Илья Игнатов. Ранее сообщалось, что надпись "Украина" демонтирована с крыши отеля на площади Ушакова в центре Севастополя. Большие красные буквы, составлявшие слово "Украина", сняты с помощью подъемного крана. Трехзвездочная гостиница была построена в 60-х годах прошлого века по проекту архитекторов И. А. Брауде и Р. Б. Смирнова. В СМИ сообщалось, что гостиница сменила собственника. "Арт-отель нуждается в инвестициях. В ближайшее время планируется согласовать план работ по реновации арт-отеля, который будет включать в себя обновление и восстановление части номерного фонда и инфраструктуры гостиницы. После завершения реновации будет принято решение о будущем названии отеля", - сказал Игнатов. По его словам, подготовить базовые эскизы для ремонтно-строительных подразделений планируется до конца года. "Главная задача состоит в том, чтобы повысить качество сервиса и предоставляемых услуг, улучшить материально-техническую базу и внедрить единые стандарты гостеприимства сети Marins Hotels, которые помогут превратить гостиницу в один из лучших отелей Севастополя", - сказал Игнатов.

