В Сербии предположили, как Киев может сорвать встречу Путина и Трампа
18:47 13.08.2025
В Сербии предположили, как Киев может сорвать встречу Путина и Трампа
2025-08-13T18:47:00+03:00
2025-08-13T18:47:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
евросоюз
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Киев может пойти на организацию теракта или нападения под фальшивым флагом, чтобы попытаться сорвать встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости депутат парламента Сербии Александр Павич. Минобороны РФ ранее сообщило, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров. По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно, в городе Чугуеве Харьковской области. Ответственность за планируемую провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию, заявляли в Минобороны РФ. "Единственный шанс, который имеет неонацистский режим на Украине - это либо устроить нападения под фальшивым флагом, чтобы обвинить Россию, либо организовать теракты, рассчитанные на столь же острую российскую реакцию, после которой, конечно, Россия в западных СМИ снова будет обвинена как главный агрессор", - сказал Павич. По его словам, киевский режим находится "в панике", как и его спонсоры - ЕС и Великобритания. "Запланированная ими (Украиной - ред.) инсценировка в день российско-американского саммита на Аляске точно была бы осуществлена при их поддержке и активной помощи, поскольку они очень боятся возможного российского и американского соглашения, и не только по вопросу Украины, а в целом", - добавил сербский депутат. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
в мире, россия, украина, киев, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Сербии предположили, как Киев может сорвать встречу Путина и Трампа

Павич: Киев может организовать теракт для срыва встречи Путина и Трампа

Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Киев может пойти на организацию теракта или нападения под фальшивым флагом, чтобы попытаться сорвать встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости депутат парламента Сербии Александр Павич.
Минобороны РФ ранее сообщило, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров. По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно, в городе Чугуеве Харьковской области. Ответственность за планируемую провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию, заявляли в Минобороны РФ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Трамп обвинил СМИ в попытках помешать подготовке к встрече с Путиным
Вчера, 15:39
"Единственный шанс, который имеет неонацистский режим на Украине - это либо устроить нападения под фальшивым флагом, чтобы обвинить Россию, либо организовать теракты, рассчитанные на столь же острую российскую реакцию, после которой, конечно, Россия в западных СМИ снова будет обвинена как главный агрессор", - сказал Павич.
По его словам, киевский режим находится "в панике", как и его спонсоры - ЕС и Великобритания.
"Запланированная ими (Украиной - ред.) инсценировка в день российско-американского саммита на Аляске точно была бы осуществлена при их поддержке и активной помощи, поскольку они очень боятся возможного российского и американского соглашения, и не только по вопросу Украины, а в целом", - добавил сербский депутат.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Эксперт рассказал о попытках Евросоюза сорвать встречу Путина и Трампа
Вчера, 11:35
 
