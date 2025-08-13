https://ria.ru/20250813/serbiya-2035101564.html

В Сербии предположили, как Киев может сорвать встречу Путина и Трампа

В Сербии предположили, как Киев может сорвать встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 13.08.2025

В Сербии предположили, как Киев может сорвать встречу Путина и Трампа

13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Киев может пойти на организацию теракта или нападения под фальшивым флагом, чтобы попытаться сорвать встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости депутат парламента Сербии Александр Павич. Минобороны РФ ранее сообщило, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров. По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно, в городе Чугуеве Харьковской области. Ответственность за планируемую провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию, заявляли в Минобороны РФ. "Единственный шанс, который имеет неонацистский режим на Украине - это либо устроить нападения под фальшивым флагом, чтобы обвинить Россию, либо организовать теракты, рассчитанные на столь же острую российскую реакцию, после которой, конечно, Россия в западных СМИ снова будет обвинена как главный агрессор", - сказал Павич. По его словам, киевский режим находится "в панике", как и его спонсоры - ЕС и Великобритания. "Запланированная ими (Украиной - ред.) инсценировка в день российско-американского саммита на Аляске точно была бы осуществлена при их поддержке и активной помощи, поскольку они очень боятся возможного российского и американского соглашения, и не только по вопросу Украины, а в целом", - добавил сербский депутат. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

россия

украина

киев

2025

Новости

