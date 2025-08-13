В Сербии предположили, как Киев может сорвать встречу Путина и Трампа
Павич: Киев может организовать теракт для срыва встречи Путина и Трампа
Флаг Украины
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Киев может пойти на организацию теракта или нападения под фальшивым флагом, чтобы попытаться сорвать встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости депутат парламента Сербии Александр Павич.
Минобороны РФ ранее сообщило, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров. По информации ведомства, перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно, в городе Чугуеве Харьковской области. Ответственность за планируемую провокацию против мирных граждан Киев намерен возложить на Россию, заявляли в Минобороны РФ.
"Единственный шанс, который имеет неонацистский режим на Украине - это либо устроить нападения под фальшивым флагом, чтобы обвинить Россию, либо организовать теракты, рассчитанные на столь же острую российскую реакцию, после которой, конечно, Россия в западных СМИ снова будет обвинена как главный агрессор", - сказал Павич.
По его словам, киевский режим находится "в панике", как и его спонсоры - ЕС и Великобритания.
"Запланированная ими (Украиной - ред.) инсценировка в день российско-американского саммита на Аляске точно была бы осуществлена при их поддержке и активной помощи, поскольку они очень боятся возможного российского и американского соглашения, и не только по вопросу Украины, а в целом", - добавил сербский депутат.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".