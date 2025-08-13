https://ria.ru/20250813/serbiya-2034911342.html

На протестах у офисов правящей партии Сербии пострадали четверо полицейских

БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. На протестах перед отделениями правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на севере страны в ночь на среду пострадали четверо полицейских, сообщила пресс-служба МВД Сербии. Протестующие студенты и сторонники оппозиции продолжают массовые акции протеста в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны с требованием проведения досрочных парламентских выборов. "Ночью, во время несанкционированных собраний в городах Врбас и Бачка-Паланка травмы получили четыре сотрудника управления полиции Нови-Сад, среди которых замначальника этого полицейского управления. Пострадавшие полицейские были в кордонах, которые отделяли протестующих от сторонников СПП перед офисами партии, на которые нападали протестующие", - говорится в сообщении МВД. Прокуратура по делам оргпреступности Сербии с участием полиции задержала 1 августа 12 человек по делу об обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Среди них экс-министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович, сменивший его Горан Весич был в ночь перед задержаниями прооперирован и находится в больнице. Среди задержанных чиновники и представители фирм-подрядчиков, в том числе бывшая помощница экс-министра Весича Анита Димовски и бывший директор госпредприятия "Инфраструктура железных дорог" Небойша Шурлан. Всем подозреваемым вменяется нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллионов долларов при заключении договора о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Портал издания "Вечере новости" вслед за проправительственным изданием Informer назвал действия прокуратуры по делам оргпреступности и части управления полиции "попыткой госпереворота по приказу европейцев". Председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич обвинила прокуратуру по делам оргпреступности в "гестаповских" методах допросов должностных лиц. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря 2024 года выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и ещё 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.

