Рейтинг@Mail.ru
На протестах у офисов правящей партии Сербии пострадали четверо полицейских - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/serbiya-2034911342.html
На протестах у офисов правящей партии Сербии пострадали четверо полицейских
На протестах у офисов правящей партии Сербии пострадали четверо полицейских - РИА Новости, 13.08.2025
На протестах у офисов правящей партии Сербии пострадали четверо полицейских
На протестах перед отделениями правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на севере страны в ночь на среду пострадали четверо полицейских, сообщила... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T01:43:00+03:00
2025-08-13T01:43:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
ана брнабич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869830942_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_687d7d4a2123a141033f1b05acb82786.jpg
БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. На протестах перед отделениями правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на севере страны в ночь на среду пострадали четверо полицейских, сообщила пресс-служба МВД Сербии. Протестующие студенты и сторонники оппозиции продолжают массовые акции протеста в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны с требованием проведения досрочных парламентских выборов. "Ночью, во время несанкционированных собраний в городах Врбас и Бачка-Паланка травмы получили четыре сотрудника управления полиции Нови-Сад, среди которых замначальника этого полицейского управления. Пострадавшие полицейские были в кордонах, которые отделяли протестующих от сторонников СПП перед офисами партии, на которые нападали протестующие", - говорится в сообщении МВД. Прокуратура по делам оргпреступности Сербии с участием полиции задержала 1 августа 12 человек по делу об обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Среди них экс-министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович, сменивший его Горан Весич был в ночь перед задержаниями прооперирован и находится в больнице. Среди задержанных чиновники и представители фирм-подрядчиков, в том числе бывшая помощница экс-министра Весича Анита Димовски и бывший директор госпредприятия "Инфраструктура железных дорог" Небойша Шурлан. Всем подозреваемым вменяется нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллионов долларов при заключении договора о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Портал издания "Вечере новости" вслед за проправительственным изданием Informer назвал действия прокуратуры по делам оргпреступности и части управления полиции "попыткой госпереворота по приказу европейцев". Председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич обвинила прокуратуру по делам оргпреступности в "гестаповских" методах допросов должностных лиц. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря 2024 года выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и ещё 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
https://ria.ru/20250804/serbija-2033360669.html
https://ria.ru/20250802/serbija-2032930349.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869830942_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ac5bfb37b16170f10a81340696784b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), ана брнабич
В мире, Сербия, Белград (город), Ана Брнабич
На протестах у офисов правящей партии Сербии пострадали четверо полицейских

На севере Сербии на протестах у офисов СПП пострадали четверо полицейских

© AP Photo / Marko DrobnjakovicМашина полиции Сербии
Машина полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Машина полиции Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. На протестах перед отделениями правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на севере страны в ночь на среду пострадали четверо полицейских, сообщила пресс-служба МВД Сербии.
Протестующие студенты и сторонники оппозиции продолжают массовые акции протеста в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах страны с требованием проведения досрочных парламентских выборов.
Ана Брнабич - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Глава Скупщины Сербии обвинила прокуратуру в "гестаповских" допросах
4 августа, 22:11
"Ночью, во время несанкционированных собраний в городах Врбас и Бачка-Паланка травмы получили четыре сотрудника управления полиции Нови-Сад, среди которых замначальника этого полицейского управления. Пострадавшие полицейские были в кордонах, которые отделяли протестующих от сторонников СПП перед офисами партии, на которые нападали протестующие", - говорится в сообщении МВД.
Прокуратура по делам оргпреступности Сербии с участием полиции задержала 1 августа 12 человек по делу об обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Среди них экс-министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович, сменивший его Горан Весич был в ночь перед задержаниями прооперирован и находится в больнице.
Среди задержанных чиновники и представители фирм-подрядчиков, в том числе бывшая помощница экс-министра Весича Анита Димовски и бывший директор госпредприятия "Инфраструктура железных дорог" Небойша Шурлан. Всем подозреваемым вменяется нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллионов долларов при заключении договора о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде.
Портал издания "Вечере новости" вслед за проправительственным изданием Informer назвал действия прокуратуры по делам оргпреступности и части управления полиции "попыткой госпереворота по приказу европейцев". Председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич обвинила прокуратуру по делам оргпреступности в "гестаповских" методах допросов должностных лиц.
Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря 2024 года выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и ещё 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Спасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Сербии прошли акции в память о жертвах трагедии в Нови-Саде
2 августа, 00:52
 
В миреСербияБелград (город)Ана Брнабич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала