В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Щелково - РИА Новости, 13.08.2025
11:21 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/schelkovo-2034965185.html
В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Щелково
В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Щелково
Причиной крупного пожара в здании администрации в подмосковном Щелково ночью в среду, по предварительным данным, мог стать умышленный поджог, на месте... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Причиной крупного пожара в здании администрации в подмосковном Щелково ночью в среду, по предварительным данным, мог стать умышленный поджог, на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости, что здание администрации горит в подмосковном Щелково на площади 140 квадратных метров. По информации регионального главка МЧС России, из горящего здания самостоятельно вышли шесть человек. Предварительно, пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 47 человек и 16 единиц техники. "Предварительная причина возгорания - умышленный поджог", - сказал собеседник агентства. По его словам, в 04.02 пожар был локализован на площади 140 квадратных метров, а в 04.19 ликвидировано открытое горение. "Причину возгорания устанавливают следователи и мобильная пожарно-техническая лаборатория", - добавил собеседник агентства. При этом он уточнил, что находившиеся на момент пожара в здании шесть человек - охранники и суточные специалисты.
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Причиной крупного пожара в здании администрации в подмосковном Щелково ночью в среду, по предварительным данным, мог стать умышленный поджог, на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости, что здание администрации горит в подмосковном Щелково на площади 140 квадратных метров. По информации регионального главка МЧС России, из горящего здания самостоятельно вышли шесть человек. Предварительно, пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 47 человек и 16 единиц техники.
"Предварительная причина возгорания - умышленный поджог", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 04.02 пожар был локализован на площади 140 квадратных метров, а в 04.19 ликвидировано открытое горение. "Причину возгорания устанавливают следователи и мобильная пожарно-техническая лаборатория", - добавил собеседник агентства.
При этом он уточнил, что находившиеся на момент пожара в здании шесть человек - охранники и суточные специалисты.
ПроисшествияЩелковоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
