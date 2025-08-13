https://ria.ru/20250813/schelkovo-2034965185.html
В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Щелково
В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Щелково
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Причиной крупного пожара в здании администрации в подмосковном Щелково ночью в среду, по предварительным данным, мог стать умышленный поджог, на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости, что здание администрации горит в подмосковном Щелково на площади 140 квадратных метров. По информации регионального главка МЧС России, из горящего здания самостоятельно вышли шесть человек. Предварительно, пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 47 человек и 16 единиц техники. "Предварительная причина возгорания - умышленный поджог", - сказал собеседник агентства. По его словам, в 04.02 пожар был локализован на площади 140 квадратных метров, а в 04.19 ликвидировано открытое горение. "Причину возгорания устанавливают следователи и мобильная пожарно-техническая лаборатория", - добавил собеседник агентства. При этом он уточнил, что находившиеся на момент пожара в здании шесть человек - охранники и суточные специалисты.
