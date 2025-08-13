https://ria.ru/20250813/schelkovo-2034920241.html
Из горящего здания в Щелково самостоятельно эвакуировалось шесть человек
Из горящего здания в Щелково самостоятельно эвакуировалось шесть человек - РИА Новости, 13.08.2025
Из горящего здания в Щелково самостоятельно эвакуировалось шесть человек
Шесть человек эвакуировались из горящего здания в Щелково самостоятельно, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T05:08:00+03:00
2025-08-13T05:08:00+03:00
2025-08-13T05:08:00+03:00
происшествия
щелково
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Шесть человек эвакуировались из горящего здания в Щелково самостоятельно, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости, что здание администрации горит в подмосковном Щелково на 140 "квадратах". "До прибытия сотрудников МЧС самостоятельно эвакуировались шесть человек", - сказали в пресс-службе. Отмечается, что к тушению пожара привлекались 47 человек и 16 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.
https://ria.ru/20250812/chp-2034890231.html
щелково
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, щелково, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Щелково, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из горящего здания в Щелково самостоятельно эвакуировалось шесть человек
МЧС: шесть человек эвакуировались из горящего здания в Щелково самостоятельно