Из горящего здания в Щелково самостоятельно эвакуировалось шесть человек
05:08 13.08.2025
Из горящего здания в Щелково самостоятельно эвакуировалось шесть человек
Из горящего здания в Щелково самостоятельно эвакуировалось шесть человек - РИА Новости, 13.08.2025
Из горящего здания в Щелково самостоятельно эвакуировалось шесть человек
Шесть человек эвакуировались из горящего здания в Щелково самостоятельно, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T05:08:00+03:00
2025-08-13T05:08:00+03:00
происшествия
щелково
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Шесть человек эвакуировались из горящего здания в Щелково самостоятельно, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости, что здание администрации горит в подмосковном Щелково на 140 "квадратах". "До прибытия сотрудников МЧС самостоятельно эвакуировались шесть человек", - сказали в пресс-службе. Отмечается, что к тушению пожара привлекались 47 человек и 16 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.
щелково
россия
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Шесть человек эвакуировались из горящего здания в Щелково самостоятельно, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости, что здание администрации горит в подмосковном Щелково на 140 "квадратах".
"До прибытия сотрудников МЧС самостоятельно эвакуировались шесть человек", - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что к тушению пожара привлекались 47 человек и 16 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.
