https://ria.ru/20250813/schelkovo-2034920241.html

Из горящего здания в Щелково самостоятельно эвакуировалось шесть человек

Из горящего здания в Щелково самостоятельно эвакуировалось шесть человек - РИА Новости, 13.08.2025

Из горящего здания в Щелково самостоятельно эвакуировалось шесть человек

Шесть человек эвакуировались из горящего здания в Щелково самостоятельно, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T05:08:00+03:00

2025-08-13T05:08:00+03:00

2025-08-13T05:08:00+03:00

происшествия

щелково

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Шесть человек эвакуировались из горящего здания в Щелково самостоятельно, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости, что здание администрации горит в подмосковном Щелково на 140 "квадратах". "До прибытия сотрудников МЧС самостоятельно эвакуировались шесть человек", - сказали в пресс-службе. Отмечается, что к тушению пожара привлекались 47 человек и 16 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250812/chp-2034890231.html

щелково

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, щелково, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)