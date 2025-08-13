https://ria.ru/20250813/sapsan-2035125191.html

РЖД обновили дорожные наборы в "Сапсане"

2025-08-13T22:12:00+03:00

общество

ржд

сапсан

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. РЖД устроили дегустацию новых блюд из зимнего меню для пассажиров поездов "Сапсан", а в некоторых классах стали предоставлять большие наушники и обновили дорожные наборы, добавив духи, сообщили РИА Новости в компании. "Тринадцатого августа в вагонах первого класса некоторых поездов "Сапсан" состоялась дегустация блюд из свежего зимнего меню на декабрь-январь. Креативный бренд-шеф RBE Group Юрий Бондаренко лично представил пассажирам три изысканных блюда: сочную дорадо с овощами гриль, нежную закуску из индейки с огуречным муссом и воздушный меренговый рулет", - рассказали в РЖД. Участники дегустации смогли оценить каждое блюдо и поделиться своим мнением, заполнив специальные бланки обратной связи. "Лучшие блюда, набравшие наивысшие оценки, войдут в новый цикл меню", - пояснили в РЖД. Там добавили, что меню "Сапсанов" обновляется каждые два месяца. Каждый цикл – это набор разных типов меню: гарантированное питание для пассажиров первого, бизнес-класса и класса "Эконом+", меню вагона-бистро, бортовое питание для пассажиров эконом-класса и специальное питание. РЖД рассказали, что в августе-сентябре в вагоне-бистро блюда Северной Осетии – Алании из цикла меню "Кухня регионов России". Среди авторских новинок: салат из жареных баклажанов с мягким сыром, осетинский пирог с картофелем и сыром, говядина с овощами гриль, нежная форель со спаржей в сливочном соусе цахтон и семенами чиа. Кроме того, в августе в продаже в вагоне-бистро появились детские наборы питания, куда входят сладкие снеки, фруктовое пюре, минеральная вода и горячее блюдо (на выбор – картофельные дольки с наггетсами или картофельные вафли с куриными шашлычками). "Для гурманов-кофеманов в вагоне-бистро "Сапсана" теперь есть кофе на альтернативном молоке", - рассказали еще об одном новшестве в РЖД. РЖД также обновили состав и внешний вид дорожных наборов для пассажиров купе-премиум и купе-переговорной. "Помимо стандартных предметов – тапочки, маска, крем для рук и зубной набор, добавили средства по уходу за полостью рта, патчи для глаз и духи, различные салфетки", - рассказали в компании. Обновлен и набор для пассажиров бизнес-класса. Этот же набор теперь могут получить пассажиры, путешествующие в купе-комфорт. Также пассажиры первого класса во время поездки получают не маленькие, а полноразмерные наушники. В санитарные комнаты первого и бизнес-класса добавлены флаконы с ароматным кремом для рук.

2025

Наталья Макарова

общество, ржд, сапсан