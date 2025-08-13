https://ria.ru/20250813/sanktsii-2035066337.html
В ЕС обсуждают смягчение санкций против России, передает Sky News
В ЕС обсуждают смягчение санкций против России, передает Sky News - РИА Новости, 13.08.2025
В ЕС обсуждают смягчение санкций против России, передает Sky News
Европейские политики рассматривают возможность поэтапного ослабления санкций против России в случае достижения соглашения о прекращении огня на Украине,... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T16:56:00+03:00
2025-08-13T16:56:00+03:00
2025-08-13T16:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
дональд трамп
марк рютте
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:22:3058:1742_1920x0_80_0_0_0993d6e06afd15ae5e013e45e6b4d1e6.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Европейские политики рассматривают возможность поэтапного ослабления санкций против России в случае достижения соглашения о прекращении огня на Украине, передает Sky News со ссылкой на источники, близкие к председательству в Совете ЕС."Союзники Украины рассматривают возможность постепенного смягчения санкций против России, если удастся договориться о полном прекращении огня", — говорится в сообщении.Помимо этого, источники в итальянском правительстве сообщили, что во время сегодняшних дистанционных переговоров с участием главы Белого дома Дональда Трампа, генсека НАТО Марка Рютте, а также представителей руководства Украины, "будут подталкивать Трампа к вовлечению Европы в его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным"."Он просит европейские страны вкладывать больше средств в военные расходы, поэтому мы должны участвовать в принятии этих решений", — пояснил итальянский дипломат.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже выработала иммунитет к санкциям.
https://ria.ru/20250813/rossiya-2035035238.html
https://ria.ru/20250813/tramp-2034924113.html
россия
украина
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_1d2e5b055fb22bb084250eaaeffc57d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, европа, дональд трамп, марк рютте, владимир путин, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Дональд Трамп, Марк Рютте, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Санкции в отношении России, США
В ЕС обсуждают смягчение санкций против России, передает Sky News
Sky News: ЕС обсуждает ослабление санкций против РФ в случае прекращения огня