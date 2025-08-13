https://ria.ru/20250813/sanktsii-2035066337.html

В ЕС обсуждают смягчение санкций против России, передает Sky News

В ЕС обсуждают смягчение санкций против России, передает Sky News

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Европейские политики рассматривают возможность поэтапного ослабления санкций против России в случае достижения соглашения о прекращении огня на Украине, передает Sky News со ссылкой на источники, близкие к председательству в Совете ЕС."Союзники Украины рассматривают возможность постепенного смягчения санкций против России, если удастся договориться о полном прекращении огня", — говорится в сообщении.Помимо этого, источники в итальянском правительстве сообщили, что во время сегодняшних дистанционных переговоров с участием главы Белого дома Дональда Трампа, генсека НАТО Марка Рютте, а также представителей руководства Украины, "будут подталкивать Трампа к вовлечению Европы в его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным"."Он просит европейские страны вкладывать больше средств в военные расходы, поэтому мы должны участвовать в принятии этих решений", — пояснил итальянский дипломат.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже выработала иммунитет к санкциям.

