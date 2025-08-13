Рейтинг@Mail.ru
В ЕС обсуждают смягчение санкций против России, передает Sky News
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 13.08.2025
В ЕС обсуждают смягчение санкций против России, передает Sky News
В ЕС обсуждают смягчение санкций против России, передает Sky News - РИА Новости, 13.08.2025
В ЕС обсуждают смягчение санкций против России, передает Sky News
Европейские политики рассматривают возможность поэтапного ослабления санкций против России в случае достижения соглашения о прекращении огня на Украине,... РИА Новости, 13.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
дональд трамп
марк рютте
владимир путин
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Европейские политики рассматривают возможность поэтапного ослабления санкций против России в случае достижения соглашения о прекращении огня на Украине, передает Sky News со ссылкой на источники, близкие к председательству в Совете ЕС."Союзники Украины рассматривают возможность постепенного смягчения санкций против России, если удастся договориться о полном прекращении огня", — говорится в сообщении.Помимо этого, источники в итальянском правительстве сообщили, что во время сегодняшних дистанционных переговоров с участием главы Белого дома Дональда Трампа, генсека НАТО Марка Рютте, а также представителей руководства Украины, "будут подталкивать Трампа к вовлечению Европы в его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным"."Он просит европейские страны вкладывать больше средств в военные расходы, поэтому мы должны участвовать в принятии этих решений", — пояснил итальянский дипломат.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже выработала иммунитет к санкциям.
в мире, россия, украина, европа, дональд трамп, марк рютте, владимир путин, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Дональд Трамп, Марк Рютте, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Санкции в отношении России, США
В ЕС обсуждают смягчение санкций против России, передает Sky News

Sky News: ЕС обсуждает ослабление санкций против РФ в случае прекращения огня

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Европейские политики рассматривают возможность поэтапного ослабления санкций против России в случае достижения соглашения о прекращении огня на Украине, передает Sky News со ссылкой на источники, близкие к председательству в Совете ЕС.
"Союзники Украины рассматривают возможность постепенного смягчения санкций против России, если удастся договориться о полном прекращении огня", — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
"Демонизировать Путина". Орбан сделал резкое заявление о России
Вчера, 15:32
Помимо этого, источники в итальянском правительстве сообщили, что во время сегодняшних дистанционных переговоров с участием главы Белого дома Дональда Трампа, генсека НАТО Марка Рютте, а также представителей руководства Украины, "будут подталкивать Трампа к вовлечению Европы в его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным".
"Он просит европейские страны вкладывать больше средств в военные расходы, поэтому мы должны участвовать в принятии этих решений", — пояснил итальянский дипломат.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже выработала иммунитет к санкциям.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
"Агония": во Франции заявили об ударе Трампа по ЕС перед встречей с Путиным
Вчера, 05:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаДональд ТрампМарк РюттеВладимир ПутинЕвросоюзНАТОСанкции в отношении РоссииСША
 
 
