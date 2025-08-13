Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина США допустил усиление санкций против России - РИА Новости, 13.08.2025
15:55 13.08.2025
Глава Минфина США допустил усиление санкций против России
Соединенные Штаты могут усилить санкционное давление против России, если встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не увенчается РИА Новости, 13.08.2025
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты могут усилить санкционное давление против России, если встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не увенчается успехом, заявил министр финансов Скотт Бессент. "Мы ввели вторичные пошлины в отношении Индии за покупку российской нефти. И я могу предположить, что, если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные пошлины могут быть повышены", - сказал Бессент в интервью Блумберг ТВ. При этом министр не исключил, что степень и срок действия санкций могут измениться в зависимости от того, что произойдет во время встречи двух лидеров. "Санкции могут быть усилены, могут быть ослаблены. Они могут иметь ограниченный срок действия, а могут продолжаться бессрочно", - сказал Бессент. Он также повторил свой призыв к европейским странам присоединиться ко вторичным пошлинам против Москвы. "Сейчас момент истины — или действуйте, или молчите. Президент создаёт собственные рычаги давления. Нам нужно, чтобы европейцы подключились и помогли создать больше рычагов давления", - сказал министр. Кремль и Белый дом сообщили ранее, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу 7 августа. При этом Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
в мире, россия, аляска, дональд трамп, скотт бессент, владимир путин, санкции в отношении россии, министерство финансов сша
В мире, Россия, Аляска, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Министерство финансов США, Встреча Путина и Трампа на Аляске
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты могут усилить санкционное давление против России, если встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не увенчается успехом, заявил министр финансов Скотт Бессент.
"Мы ввели вторичные пошлины в отношении Индии за покупку российской нефти. И я могу предположить, что, если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные пошлины могут быть повышены", - сказал Бессент в интервью Блумберг ТВ.
При этом министр не исключил, что степень и срок действия санкций могут измениться в зависимости от того, что произойдет во время встречи двух лидеров.
"Санкции могут быть усилены, могут быть ослаблены. Они могут иметь ограниченный срок действия, а могут продолжаться бессрочно", - сказал Бессент.
Он также повторил свой призыв к европейским странам присоединиться ко вторичным пошлинам против Москвы.
"Сейчас момент истины — или действуйте, или молчите. Президент создаёт собственные рычаги давления. Нам нужно, чтобы европейцы подключились и помогли создать больше рычагов давления", - сказал министр.
Кремль и Белый дом сообщили ранее, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу 7 августа. При этом Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
