https://ria.ru/20250813/sanktsii-2035040048.html

Глава Минфина США допустил усиление санкций против России

Глава Минфина США допустил усиление санкций против России - РИА Новости, 13.08.2025

Глава Минфина США допустил усиление санкций против России

Соединенные Штаты могут усилить санкционное давление против России, если встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не увенчается РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T15:55:00+03:00

2025-08-13T15:55:00+03:00

2025-08-13T15:55:00+03:00

в мире

россия

аляска

дональд трамп

скотт бессент

владимир путин

санкции в отношении россии

министерство финансов сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030686238_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_c8bcd6d756f6e0c77c97c5de9ee88b53.jpg

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты могут усилить санкционное давление против России, если встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не увенчается успехом, заявил министр финансов Скотт Бессент. "Мы ввели вторичные пошлины в отношении Индии за покупку российской нефти. И я могу предположить, что, если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные пошлины могут быть повышены", - сказал Бессент в интервью Блумберг ТВ. При этом министр не исключил, что степень и срок действия санкций могут измениться в зависимости от того, что произойдет во время встречи двух лидеров. "Санкции могут быть усилены, могут быть ослаблены. Они могут иметь ограниченный срок действия, а могут продолжаться бессрочно", - сказал Бессент. Он также повторил свой призыв к европейским странам присоединиться ко вторичным пошлинам против Москвы. "Сейчас момент истины — или действуйте, или молчите. Президент создаёт собственные рычаги давления. Нам нужно, чтобы европейцы подключились и помогли создать больше рычагов давления", - сказал министр. Кремль и Белый дом сообщили ранее, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу 7 августа. При этом Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.

https://ria.ru/20250813/tramp-2035036684.html

россия

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, аляска, дональд трамп, скотт бессент, владимир путин, санкции в отношении россии, министерство финансов сша, встреча путина и трампа на аляске