СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал заявление Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки для урегулирования военного конфликта, попыткой сорвать диалог еще на старте.
Ранее Зеленский в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. Позже Зеленский заявил украинским СМИ, что ВСУ не уйдут сами из подконтрольной им части Донбасса.
"Считаю, что это очередная попытка Зеленского сорвать диалог еще на старте. Любому здравомыслящему ясно: мирное соглашение возможно только с учетом реальной ситуации на земле. А жители четырех исторических регионов уже сделали свой выбор в 2022 году, проголосовав за воссоединение с Россией — и их голос обязаны услышать", - сказал Сальдо РИА Новости.
При этом, по его словам, ссылка Зеленского на конституцию Украины не более чем уловка "заигравшегося артиста при поддержке ЕС и Британии".
"Без выборов сидеть в кресле, гнать людей на насильственную мобилизацию, проталкивать законы в интересах своего окружения — на это конституция Зеленскому, видимо, не мешает", - подчеркнул Сальдо.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
