Сахалинец зарезал соседа по комнате в доме престарелых из-за телевизора
Житель города Томари получил семь лет колонии строгого режима за убийство постояльца местного дома престарелых, сообщает прокуратура Сахалинской области. РИА Новости, 13.08.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 авг – РИА Новости. Житель города Томари получил семь лет колонии строгого режима за убийство постояльца местного дома престарелых, сообщает прокуратура Сахалинской области. По информации пресс-службы надзорного ведомства, конфликт, закончившийся поножовщиной, произошел 21 апреля 2025 года. Мужчины проживали в одной комнате в доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов "Доброта" и поссорились из-за того, что подсудимый переключением телевизионных каналов мешал спать соседу. "В ходе словесной ссоры подсудимый взял с тумбочки хозяйственный нож и нанес потерпевшему не менее пяти ударов в область грудной клетки и шеи, от которых тот скончался на месте", - говорится в сообщении. Суд признал 58-летнего жителя Томари виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, отмечает пресс-служба прокуратуры.
