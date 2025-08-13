https://ria.ru/20250813/rybalka-2035091669.html

Главе МИД Британии грозит штраф за незаконную рыбалку с Вэнсом, пишут СМИ

ЛОНДОН, 13 авг - РИА Новости. Главе британского МИД Дэвиду Лэмми грозит штраф в размере до 2500 фунтов стерлингов (3400 долларов) за рыбалку без лицензии, на которую министр пригласил вице-президента США Джей Ди Вэнса в ходе его визита в Великобританию, сообщает телеканал Sky со ссылкой на представителя МИД. Вэнс с семьей находится в Великобритании с частным визитом. В пятницу он встретился со своим коллегой Лэмми. Министры сначала сходили на совместную рыбалку на пруду с карпами при неофициальной резиденции главы британского МИД Шевенинг-Хаус в графстве Кент. Сам Лэмми ничего не поймал, в то время как Вэнсу и его детям удалось выудить несколько рыб. После рыбалки Лэмми обсудил с Вэнсом двусторонние отношения и международную повестку. "Министр иностранных дел направил письмо в Агентство по охране окружающей среды в связи с административным нарушением, связанным с отсутствием соответствующей лицензии на рыбалку на частном озере в рамках дипломатического визита в Шевенинг-Хаус на прошлой неделе", - заявил представитель МИД телеканалу. В министерстве отметили, что Лэмми обратился в агентство сам, как только понял, что совершил нарушение. При этом представитель МИД не уточнил, была ли лицензия на рыбалку у Вэнса. В Великобритании для легальной ловли на удочку лосося, форели, пресноводных рыб, корюшки и угря всем гражданам старше 13 лет необходимо получить государственную лицензию. Стоимость однодневной лицензии составляет 7,10 фунтов стерлингов, годовой - 35,80 фунтов стерлингов. Лицензии можно приобрести как онлайн, так и в отделении почты или по телефону. За рыбалку без лицензии на нарушителя налагается штраф в размере до 2500 фунтов стерлингов.

