Экономист раскрыла, что делать со сбережениями при падении рубля
Экономист раскрыла, что делать со сбережениями при падении рубля - РИА Новости, 13.08.2025
Экономист раскрыла, что делать со сбережениями при падении рубля
13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. На фоне снижения ключевой ставки возможна плавная девальвация, но обвала рубля ждать не стоит. Стратегии для сохранения сбережений в этой ситуации агентству “Прайм” обозначила международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В.Плеханова Мария Ермилова.“Важно не создавать панику безосновательными заявлениями о девальвации. Признаков обрушения нацвалюты не наблюдается. Вряд ли Банк России заинтересован в дестабилизации ситуации, напротив, он имеет достаточное количество инструментария для регулирования курса рубля”, — сказала экономист.Она советует придерживаться четкой финансовой стратегии — сбережения лучше разложить в разные активы, начиная от вкладов с пока еще высокой ставкой и заканчивая инструментами фондового рынка, особенно ОФЗ.При этом нужно постоянно следить за информацией с внешних рынков. Геополитика, санкции, цены на нефть и золото, отток капитала — все это может влиять на стоимость ваших сбережений, заключила Ермилова.
Экономист раскрыла, что делать со сбережениями при падении рубля
Экономист Ермилова допустила плавную девальвацию рубля после снижения ставки ЦБ