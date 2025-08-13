https://ria.ru/20250813/rubl-2034908747.html

Экономист раскрыла, что делать со сбережениями при падении рубля

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. На фоне снижения ключевой ставки возможна плавная девальвация, но обвала рубля ждать не стоит. Стратегии для сохранения сбережений в этой ситуации агентству “Прайм” обозначила международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В.Плеханова Мария Ермилова.“Важно не создавать панику безосновательными заявлениями о девальвации. Признаков обрушения нацвалюты не наблюдается. Вряд ли Банк России заинтересован в дестабилизации ситуации, напротив, он имеет достаточное количество инструментария для регулирования курса рубля”, — сказала экономист.Она советует придерживаться четкой финансовой стратегии — сбережения лучше разложить в разные активы, начиная от вкладов с пока еще высокой ставкой и заканчивая инструментами фондового рынка, особенно ОФЗ.При этом нужно постоянно следить за информацией с внешних рынков. Геополитика, санкции, цены на нефть и золото, отток капитала — все это может влиять на стоимость ваших сбережений, заключила Ермилова.

