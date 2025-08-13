Рейтинг@Mail.ru
Экономист раскрыла, что делать со сбережениями при падении рубля
02:17 13.08.2025
Экономист раскрыла, что делать со сбережениями при падении рубля
Экономист раскрыла, что делать со сбережениями при падении рубля - РИА Новости, 13.08.2025
Экономист раскрыла, что делать со сбережениями при падении рубля
На фоне снижения ключевой ставки возможна плавная девальвация, но обвала рубля ждать не стоит. Стратегии для сохранения сбережений в этой ситуации агентству... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T02:17:00+03:00
2025-08-13T02:17:00+03:00
экономика
рэу имени г. в. плеханова
рубль
экономика, рэу имени г. в. плеханова, рубль
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Рубль
Экономист раскрыла, что делать со сбережениями при падении рубля

Экономист Ермилова допустила плавную девальвацию рубля после снижения ставки ЦБ

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. На фоне снижения ключевой ставки возможна плавная девальвация, но обвала рубля ждать не стоит. Стратегии для сохранения сбережений в этой ситуации агентству “Прайм” обозначила международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В.Плеханова Мария Ермилова.
«

“Важно не создавать панику безосновательными заявлениями о девальвации. Признаков обрушения нацвалюты не наблюдается. Вряд ли Банк России заинтересован в дестабилизации ситуации, напротив, он имеет достаточное количество инструментария для регулирования курса рубля”, — сказала экономист.

Она советует придерживаться четкой финансовой стратегии — сбережения лучше разложить в разные активы, начиная от вкладов с пока еще высокой ставкой и заканчивая инструментами фондового рынка, особенно ОФЗ.
При этом нужно постоянно следить за информацией с внешних рынков. Геополитика, санкции, цены на нефть и золото, отток капитала — все это может влиять на стоимость ваших сбережений, заключила Ермилова.
