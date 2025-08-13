Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" сравнил автомат АК-12 с самыми точными штурмовыми винтовками
07:06 13.08.2025
"Ростех" сравнил автомат АК-12 с самыми точными штурмовыми винтовками
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Российский автомат АК-12 за счёт высокой кучности стрельбы, удобства в использовании и возможности применения дополнительных приспособлений при стрельбе может сравниться с самыми точными штурмовыми винтовками, сообщил "Ростех". Ранее российский военкор Евгений Поддубный опубликовал видеоролик, снятый от первого лица, на котором видно, как российский боец из автомата АК-12 сбивает подряд несколько квадрокоптеров противника над линией фронта. "АК-12 имеет высокую кучность стрельбы – отклонение пули от траектории полета на дальности 100 метров составляет не более 5-6 см. Это на уровне самых точных штурмовых винтовок мира", - говорится в сообщении. "При этом автомат имеет хорошо сбалансированный вес, удобный спуск и эргономику, что позволяет качественно контролировать все моменты сил при выстреле и отдачу. С таким оружием стрелок может реализовать свое высокое мастерство, что мы и видим на видео – российский боец демонстрирует по-настоящему выдающуюся меткость", – добавили в "Ростехе". Отмечается, что также российскому военнослужащему сбить дроны противника помог прибор ночного видения. Как подчеркнули в госкорпорации, на АК-12 можно устанавливать любые прицелы и дополнительные приспособления за счет планок Пикатинни. Кроме того, в "Ростехе" обратили внимание на регулируемый приклад, двусторонний переводчик огня и универсальный ремень, которые также повышают удобство использования автомата.
© Фото : АО "Концерн "Калашников"Автомат АК-12
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
Автомат АК-12. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Российский автомат АК-12 за счёт высокой кучности стрельбы, удобства в использовании и возможности применения дополнительных приспособлений при стрельбе может сравниться с самыми точными штурмовыми винтовками, сообщил "Ростех".
Ранее российский военкор Евгений Поддубный опубликовал видеоролик, снятый от первого лица, на котором видно, как российский боец из автомата АК-12 сбивает подряд несколько квадрокоптеров противника над линией фронта.
"АК-12 имеет высокую кучность стрельбы – отклонение пули от траектории полета на дальности 100 метров составляет не более 5-6 см. Это на уровне самых точных штурмовых винтовок мира", - говорится в сообщении.
"При этом автомат имеет хорошо сбалансированный вес, удобный спуск и эргономику, что позволяет качественно контролировать все моменты сил при выстреле и отдачу. С таким оружием стрелок может реализовать свое высокое мастерство, что мы и видим на видео – российский боец демонстрирует по-настоящему выдающуюся меткость", – добавили в "Ростехе".
Отмечается, что также российскому военнослужащему сбить дроны противника помог прибор ночного видения. Как подчеркнули в госкорпорации, на АК-12 можно устанавливать любые прицелы и дополнительные приспособления за счет планок Пикатинни. Кроме того, в "Ростехе" обратили внимание на регулируемый приклад, двусторонний переводчик огня и универсальный ремень, которые также повышают удобство использования автомата.
"Ростех" рассказал о применении "Искандера" в зоне СВО
7 августа, 07:14
7 августа, 07:14
 
Безопасность Евгений Поддубный Ростех
 
 
