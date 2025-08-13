https://ria.ru/20250813/rostehi-2034927709.html

"Ростех" сравнил автомат АК-12 с самыми точными штурмовыми винтовками

"Ростех" сравнил автомат АК-12 с самыми точными штурмовыми винтовками - РИА Новости, 13.08.2025

"Ростех" сравнил автомат АК-12 с самыми точными штурмовыми винтовками

Российский автомат АК-12 за счёт высокой кучности стрельбы, удобства в использовании и возможности применения дополнительных приспособлений при стрельбе может... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T07:06:00+03:00

2025-08-13T07:06:00+03:00

2025-08-13T07:06:00+03:00

безопасность

евгений поддубный

ростех

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877055013_0:0:2160:1216_1920x0_80_0_0_8b2aeabfe5a38277059fad39da62f220.jpg

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Российский автомат АК-12 за счёт высокой кучности стрельбы, удобства в использовании и возможности применения дополнительных приспособлений при стрельбе может сравниться с самыми точными штурмовыми винтовками, сообщил "Ростех". Ранее российский военкор Евгений Поддубный опубликовал видеоролик, снятый от первого лица, на котором видно, как российский боец из автомата АК-12 сбивает подряд несколько квадрокоптеров противника над линией фронта. "АК-12 имеет высокую кучность стрельбы – отклонение пули от траектории полета на дальности 100 метров составляет не более 5-6 см. Это на уровне самых точных штурмовых винтовок мира", - говорится в сообщении. "При этом автомат имеет хорошо сбалансированный вес, удобный спуск и эргономику, что позволяет качественно контролировать все моменты сил при выстреле и отдачу. С таким оружием стрелок может реализовать свое высокое мастерство, что мы и видим на видео – российский боец демонстрирует по-настоящему выдающуюся меткость", – добавили в "Ростехе". Отмечается, что также российскому военнослужащему сбить дроны противника помог прибор ночного видения. Как подчеркнули в госкорпорации, на АК-12 можно устанавливать любые прицелы и дополнительные приспособления за счет планок Пикатинни. Кроме того, в "Ростехе" обратили внимание на регулируемый приклад, двусторонний переводчик огня и универсальный ремень, которые также повышают удобство использования автомата.

https://ria.ru/20250807/iskander-2033844234.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, евгений поддубный, ростех