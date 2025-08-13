Рейтинг@Mail.ru
Рост ВВП России во втором квартале замедлился до 1,1 процента - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/rossiya-2035134020.html
Рост ВВП России во втором квартале замедлился до 1,1 процента
Рост ВВП России во втором квартале замедлился до 1,1 процента - РИА Новости, 13.08.2025
Рост ВВП России во втором квартале замедлился до 1,1 процента
Рост ВВП России во втором квартале 2025 года замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,4% в первом, свидетельствует предварительная оценка Росстата. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T23:32:00+03:00
2025-08-13T23:32:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767717610_0:52:3154:1826_1920x0_80_0_0_d00bc5f9b87b92bd30e106e4db87b76c.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рост ВВП России во втором квартале 2025 года замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,4% в первом, свидетельствует предварительная оценка Росстата. "Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2025 года относительно соответствующего периода 2024 года, по предварительной оценке, составил 101,1%", - говорится в материалах Росстата. Банк России ранее оценил рост экономики РФ во втором квартале в 1,8%. Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,5%, ЦБ прогнозирует рост в диапазоне 1-2%.
https://ria.ru/20250812/putin-2034860884.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767717610_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_7b7d5b9c57be82cb2f3ef2bce48a6c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Рост ВВП России во втором квартале замедлился до 1,1 процента

Росстат: рост ВВП России во втором квартале замедлился до 1,1%

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рост ВВП России во втором квартале 2025 года замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,4% в первом, свидетельствует предварительная оценка Росстата.
"Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2025 года относительно соответствующего периода 2024 года, по предварительной оценке, составил 101,1%", - говорится в материалах Росстата.
Банк России ранее оценил рост экономики РФ во втором квартале в 1,8%. Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,5%, ЦБ прогнозирует рост в диапазоне 1-2%.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Путин рассказал о ситуации с чрезмерным охлаждением экономики
12 августа, 17:41
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала