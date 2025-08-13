https://ria.ru/20250813/rossiya-2035134020.html
Рост ВВП России во втором квартале замедлился до 1,1 процента
Рост ВВП России во втором квартале замедлился до 1,1 процента - РИА Новости, 13.08.2025
Рост ВВП России во втором квартале замедлился до 1,1 процента
Рост ВВП России во втором квартале 2025 года замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,4% в первом, свидетельствует предварительная оценка Росстата. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T23:32:00+03:00
2025-08-13T23:32:00+03:00
2025-08-13T23:32:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767717610_0:52:3154:1826_1920x0_80_0_0_d00bc5f9b87b92bd30e106e4db87b76c.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рост ВВП России во втором квартале 2025 года замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,4% в первом, свидетельствует предварительная оценка Росстата. "Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2025 года относительно соответствующего периода 2024 года, по предварительной оценке, составил 101,1%", - говорится в материалах Росстата. Банк России ранее оценил рост экономики РФ во втором квартале в 1,8%. Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,5%, ЦБ прогнозирует рост в диапазоне 1-2%.
https://ria.ru/20250812/putin-2034860884.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767717610_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_7b7d5b9c57be82cb2f3ef2bce48a6c4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Рост ВВП России во втором квартале замедлился до 1,1 процента
Росстат: рост ВВП России во втором квартале замедлился до 1,1%