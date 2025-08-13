https://ria.ru/20250813/rossiya-2035134020.html

Рост ВВП России во втором квартале замедлился до 1,1 процента

2025-08-13T23:32:00+03:00

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767717610_0:52:3154:1826_1920x0_80_0_0_d00bc5f9b87b92bd30e106e4db87b76c.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рост ВВП России во втором квартале 2025 года замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,4% в первом, свидетельствует предварительная оценка Росстата. "Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2025 года относительно соответствующего периода 2024 года, по предварительной оценке, составил 101,1%", - говорится в материалах Росстата. Банк России ранее оценил рост экономики РФ во втором квартале в 1,8%. Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,5%, ЦБ прогнозирует рост в диапазоне 1-2%.

россия

2025

