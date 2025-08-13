https://ria.ru/20250813/rossiya-2035107502.html

Рост ВВП России в июне составил 1,1 процента в годовом выражении

Рост ВВП России в июне составил 1,1 процента в годовом выражении - РИА Новости, 13.08.2025

Рост ВВП России в июне составил 1,1 процента в годовом выражении

Рост ВВП России в июне составил 1,1% в годовом выражении после 0,8% в мае, по итогам первого полугодия экономика выросла на 1,2%, говорится в обзоре... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T19:36:00+03:00

2025-08-13T19:36:00+03:00

2025-08-13T19:36:00+03:00

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рост ВВП России в июне составил 1,1% в годовом выражении после 0,8% в мае, по итогам первого полугодия экономика выросла на 1,2%, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в российской экономике". "По итогам первого полугодия 2025 года, по оценке Минэкономразвития России, экономика выросла на 1,2% в годовом выражении", - сказано в обзоре. В документе также указано, что в июне рост ВВП составил 1,1%. Кроме того, была уточнена оценка роста экономики в мае - она выросла на 0,8% (против прежней оценки роста в 1,2%). Ранее в среду Росстат сообщил, что во втором квартале рост экономики замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,4% в первом. "Сохранение жестких денежно-кредитных условий во втором квартале сопровождалось продолжением охлаждения экономики: темпы роста экономики во втором квартале 2025 года по предварительной оценке Росстата составили 1,1% год к году после 1,4% год к году в первом квартале. Основной вклад в замедление внесли более низкие темпы внутреннего спроса, что отразилось в существенном замедлении инфляции с пиков в 10,3% в годовом выражении в марте до 8,55% на 11 августа", - отметили в Минэкономразвития.

https://ria.ru/20250813/ekonomika-2035106844.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)