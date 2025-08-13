Рейтинг@Mail.ru
Рост ВВП России в июне составил 1,1 процента в годовом выражении - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/rossiya-2035107502.html
Рост ВВП России в июне составил 1,1 процента в годовом выражении
Рост ВВП России в июне составил 1,1 процента в годовом выражении - РИА Новости, 13.08.2025
Рост ВВП России в июне составил 1,1 процента в годовом выражении
Рост ВВП России в июне составил 1,1% в годовом выражении после 0,8% в мае, по итогам первого полугодия экономика выросла на 1,2%, говорится в обзоре... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T19:36:00+03:00
2025-08-13T19:36:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рост ВВП России в июне составил 1,1% в годовом выражении после 0,8% в мае, по итогам первого полугодия экономика выросла на 1,2%, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в российской экономике". "По итогам первого полугодия 2025 года, по оценке Минэкономразвития России, экономика выросла на 1,2% в годовом выражении", - сказано в обзоре. В документе также указано, что в июне рост ВВП составил 1,1%. Кроме того, была уточнена оценка роста экономики в мае - она выросла на 0,8% (против прежней оценки роста в 1,2%). Ранее в среду Росстат сообщил, что во втором квартале рост экономики замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,4% в первом. "Сохранение жестких денежно-кредитных условий во втором квартале сопровождалось продолжением охлаждения экономики: темпы роста экономики во втором квартале 2025 года по предварительной оценке Росстата составили 1,1% год к году после 1,4% год к году в первом квартале. Основной вклад в замедление внесли более низкие темпы внутреннего спроса, что отразилось в существенном замедлении инфляции с пиков в 10,3% в годовом выражении в марте до 8,55% на 11 августа", - отметили в Минэкономразвития.
https://ria.ru/20250813/ekonomika-2035106844.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Рост ВВП России в июне составил 1,1 процента в годовом выражении

МЭР: рост ВВП России в июне составил 1,1% в годовом выражении

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рост ВВП России в июне составил 1,1% в годовом выражении после 0,8% в мае, по итогам первого полугодия экономика выросла на 1,2%, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в российской экономике".
"По итогам первого полугодия 2025 года, по оценке Минэкономразвития России, экономика выросла на 1,2% в годовом выражении", - сказано в обзоре.
В документе также указано, что в июне рост ВВП составил 1,1%. Кроме того, была уточнена оценка роста экономики в мае - она выросла на 0,8% (против прежней оценки роста в 1,2%).
Ранее в среду Росстат сообщил, что во втором квартале рост экономики замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,4% в первом.
"Сохранение жестких денежно-кредитных условий во втором квартале сопровождалось продолжением охлаждения экономики: темпы роста экономики во втором квартале 2025 года по предварительной оценке Росстата составили 1,1% год к году после 1,4% год к году в первом квартале. Основной вклад в замедление внесли более низкие темпы внутреннего спроса, что отразилось в существенном замедлении инфляции с пиков в 10,3% в годовом выражении в марте до 8,55% на 11 августа", - отметили в Минэкономразвития.
Заправка - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
ФАС проанализировала цены на бензин для аграриев
Вчера, 19:31
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала