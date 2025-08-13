https://ria.ru/20250813/rossiya-2035087770.html
В АТОР рассказали, сколько отелей прошли процедуру самооценки
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Менее 20 дней осталось у отелей и глэмпингов в России, чтобы пройти процедуру самооценки и войти в единый федеральный реестр - без этого сервисы и туроператоры не смогут предлагать туристам их услуги, процедуру прошли всего 10% объектов размещения, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). С 1 января вступили в силу изменения в федеральный закон "Об основах туристской деятельности", согласно которым все средства размещения - и отели, и глэмпинги, и базы отдыха - должны будут войти в единый федеральный реестр. С 1 сентября размещать туристов без вхождения в этот реестр будет запрещено. "Но несмотря на то, что до "часа X" осталось менее 20 дней, далеко не все объекты размещения справляются с самооценкой... Таких отелей – порядка 10% в реестре", - сообщили в ассоциации, уточнив, что после 1 сентября не прошедшие процедуру самооценки "отели не смогут работать, а туроператоры – предлагать их услуги". Там подчеркнули, что в данный момент само по себе наличие отеля в реестре классифицированных средств размещения не означает возможность легальной работы с ним туроператоров и агрегаторов. "Важно именно прохождение процедуры самооценки", - подчеркнули в ассоциации. Как уточняли в Минэкономразвития, классификация средств размещения будет осуществляться в два этапа. Первый этап: включение всех средств размещения в реестр классифицированных средств размещения на основании проведения самооценки. То есть владельцам средств размещения предстоит установить, соответствует ли средство размещения типу объекта и обязательным требованиям, предъявляемым к нему. Для этого на сайте Росаккредитации создан специальный "чек-лист". Вторым этапом станет проведение оценки соответствия требованиям, установленным к конкретной категории, то есть к "звездам". Этот этап будет добровольным. Оценку будут проводить эксперты аккредитованных организаций по классификации. По итогам они внесут сведения о присвоенных "звездах" в реестр.
