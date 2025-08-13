Рейтинг@Mail.ru
МИД России назначил нового генконсула в Дубае
17:47 13.08.2025
МИД России назначил нового генконсула в Дубае
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Генеральным консулом России в Дубае назначен Максим Владимиров, сообщили в российском дипведомстве. "Приказом МИД России генеральным консулом Российской Федерации в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты, назначен Владимиров Максим Викторович", - говорится в Telegram-канале ведомства. Там добавили, что ранее Владимиров работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом, на дипработе состоит с 2006 года.
2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Генеральным консулом России в Дубае назначен Максим Владимиров, сообщили в российском дипведомстве.
"Приказом МИД России генеральным консулом Российской Федерации в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты, назначен Владимиров Максим Викторович", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Там добавили, что ранее Владимиров работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом, на дипработе состоит с 2006 года.
