В Госдуме назвали владельцев Telegram и WhatsApp пособниками преступников - РИА Новости, 13.08.2025
16:57 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/rossiya-2035067094.html
В Госдуме назвали владельцев Telegram и WhatsApp пособниками преступников
В Госдуме назвали владельцев Telegram и WhatsApp пособниками преступников
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Владельцы Telegram и WhatsApp игнорируют российское законодательство, фактически становясь пособниками преступников и пассивно помогая "украинской армии колл-центров", заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам, сообщили ранее в пресс-службе Роскомнадзора. "Владельцы иностранных мессенджеров, практически полностью игнорирующие российское законодательство и не идущие на контакт с нами, фактически стали пособниками преступников. Они по сути пассивно помогают украинской армии колл-центров, насчитывающей десятки тысяч наемных сотрудников, обкрадывать российский народ и дестабилизировать наше общество", - написал Боярский в своем Telegram-канале. По его мнению, если голосовые звонки в иностранных мессенджерах стали основным инструментом в руках мошенников - значит, решение Роскомнадзора об их деградации является верным и целесообразным. Парламентарий отметил, что в России принято множество законодательных мер - от антифрод-систем в банкоматах до уголовной ответственности за дропперство, кроме того, была изменена система получения кода от портала "Госуслуги". Однако, по его мнению, пока существует возможность "касания с гражданином" с помощью анонимного голосового звонка через иностранные мессенджеры, многие усилия не будут результативными.
1920
1920
true
© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Владельцы Telegram и WhatsApp игнорируют российское законодательство, фактически становясь пособниками преступников и пассивно помогая "украинской армии колл-центров", заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
Меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам, сообщили ранее в пресс-службе Роскомнадзора.
"Владельцы иностранных мессенджеров, практически полностью игнорирующие российское законодательство и не идущие на контакт с нами, фактически стали пособниками преступников. Они по сути пассивно помогают украинской армии колл-центров, насчитывающей десятки тысяч наемных сотрудников, обкрадывать российский народ и дестабилизировать наше общество", - написал Боярский в своем Telegram-канале.
По его мнению, если голосовые звонки в иностранных мессенджерах стали основным инструментом в руках мошенников - значит, решение Роскомнадзора об их деградации является верным и целесообразным.
Парламентарий отметил, что в России принято множество законодательных мер - от антифрод-систем в банкоматах до уголовной ответственности за дропперство, кроме того, была изменена система получения кода от портала "Госуслуги". Однако, по его мнению, пока существует возможность "касания с гражданином" с помощью анонимного голосового звонка через иностранные мессенджеры, многие усилия не будут результативными.
