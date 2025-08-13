https://ria.ru/20250813/rossiya-2035067094.html

В Госдуме назвали владельцев Telegram и WhatsApp пособниками преступников

2025-08-13T16:57:00+03:00

технологии

россия

сергей боярский

telegram

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Владельцы Telegram и WhatsApp игнорируют российское законодательство, фактически становясь пособниками преступников и пассивно помогая "украинской армии колл-центров", заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам, сообщили ранее в пресс-службе Роскомнадзора. "Владельцы иностранных мессенджеров, практически полностью игнорирующие российское законодательство и не идущие на контакт с нами, фактически стали пособниками преступников. Они по сути пассивно помогают украинской армии колл-центров, насчитывающей десятки тысяч наемных сотрудников, обкрадывать российский народ и дестабилизировать наше общество", - написал Боярский в своем Telegram-канале. По его мнению, если голосовые звонки в иностранных мессенджерах стали основным инструментом в руках мошенников - значит, решение Роскомнадзора об их деградации является верным и целесообразным. Парламентарий отметил, что в России принято множество законодательных мер - от антифрод-систем в банкоматах до уголовной ответственности за дропперство, кроме того, была изменена система получения кода от портала "Госуслуги". Однако, по его мнению, пока существует возможность "касания с гражданином" с помощью анонимного голосового звонка через иностранные мессенджеры, многие усилия не будут результативными.

https://ria.ru/20250813/telegram-2035060537.html

россия

2025

Новости

