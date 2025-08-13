https://ria.ru/20250813/rossiya-2035057417.html

Минцифры прокомментировало ограничение звонков в WhatsApp и Telegram

Минцифры прокомментировало ограничение звонков в WhatsApp и Telegram

Минцифры прокомментировало ограничение звонков в WhatsApp и Telegram

Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников, речи об ограничении других... РИА Новости, 13.08.2025

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

telegram

общество

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников, речи об ограничении других функций не идет, сообщило Минцифры на своем сайте. Как сообщили ранее в среду в пресс-службе Роскомнадзора, меры по частичному ограничению звонков в данных мессенджерах применяются в РФ для противодействия преступникам. "Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов. Частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идёт", - говорится в сообщении Минцифры.

россия

2025

