В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp

В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T16:29:00+03:00

2025-08-13T16:29:00+03:00

2025-08-13T18:09:00+03:00

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>"Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится", — рассказали там.Минцифры уточнило, что это поможет снизить число звонков мошенников, речи об ограничении других функций не идет. При этом доступ к голосовым вызовам в мессенджерах восстановят, если их владельцы выполнят требования российского законодательства.Злоумышленники чаще всего звонят по Telegram и WhatsApp. Они используют эти платформы для обмана, вымогательства денег и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.

