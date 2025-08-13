https://ria.ru/20250813/rossija-2035056465.html

В Президентской академии запустили первый вузовский нейропомощник

В Президентской академии запустили первый вузовский нейропомощник - РИА Новости, 13.08.2025

В Президентской академии запустили первый вузовский нейропомощник

Первый в России вузовский нейропомощник, который отвечает на вопросы абитуриентов и родителей, запустили в Президентской академии, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T16:33:00+03:00

2025-08-13T16:33:00+03:00

2025-08-13T16:33:00+03:00

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103754/77/1037547719_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_753a82e45343167e57fe8f2891577dcb.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Первый в России вузовский нейропомощник, который отвечает на вопросы абитуриентов и родителей, запустили в Президентской академии, сообщили в пресс-службе платформы "Россия - страна возможностей". "Обученный на данных приемной кампании вуза AI-бот по имени Академий объяснит правила приема, поможет с подачей документов, расскажет про институты, факультеты и программы Академии, даст персональные рекомендации для абитуриентов бакалавриата и специалитета", - рассказали в пресс-службе. Бот отвечает не шаблонно, а на основе анализа пользовательских запросов и предпочтений. Разработчики предусмотрели процесс регулярного дообучения нейропомощника на основе вопросов абитуриентов, их родителей и их реакций на ответы бота, подчеркнули в пресс-службе. "Надеюсь, что за время приемной кампании 2025 года совместная команда Исследовательского центра искусственного интеллекта, экспертов приемной комиссии и маркетинга обучит Академия до уровня сотрудника приемной комиссии. Потом у нас будет девять месяцев для развития бота: прежде всего, в орбиту возьмем другие формы обучения: магистратуру, наши колледжи, лицей и региональные кампусы Академии", – рассказал разработчик, победитель конкурса управленцев "Лидеры России", проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" Павел Клепинин. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. За семь лет работы она объединила более 25 миллионов участников из 89 регионов России и 150 стран мира.

https://ria.ru/20250304/yazyki-2002885332.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество