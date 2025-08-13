https://ria.ru/20250813/rossija-2034937983.html

В России поменяют правила расчета среднего заработка

В России поменяют правила расчета среднего заработка - РИА Новости, 13.08.2025

В России поменяют правила расчета среднего заработка

В России с 1 сентября начнут действовать обновленные правила расчета среднего заработка, сообщил РИА Новости руководитель комитета Госдумы по труду Ярослав... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T09:36:00+03:00

2025-08-13T09:36:00+03:00

2025-08-13T10:30:00+03:00

россия

ярослав нилов

госдума рф

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895497440_0:311:2730:1847_1920x0_80_0_0_21a63bae73142a9623f52174dadb235c.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России с 1 сентября начнут действовать обновленные правила расчета среднего заработка, сообщил РИА Новости руководитель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов."По большому счету меняется формула расчета. Для работников выгодно то, что использоваться (для расчета, — Прим. ред.) будут все премиальные и стимулирующие выплаты. Это, конечно, заметный плюс", — заявил он.Нилов подчеркнул, что это изменение затронет не всех работников, а лишь отдельные случаи: "если поощрения учитываются, и они были, то для конкретного работника это плюс".Согласно словам депутата, вводится новая формула вычисления среднего заработка для выходного пособия, которая заключается в умножении среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Также Нилов отметил, что для подсчета рабочего времени будет использоваться следующая формула: умножение среднего часового заработка на среднее количество рабочих часов в месяце в течение года.Парламентарий сообщил, что в остальных ситуациях правила расчета останутся прежними.Новый метод разработан на шесть лет.Текущие правила регулируются постановлением правительства от 2007 года, которое определяет порядок расчета среднего заработка для различных случаев, таких как оплата отпусков, сохранение среднего заработка в период трудоустройства и другие.

https://ria.ru/20250806/zarplata-2033591832.html

https://ria.ru/20250619/posobiya-2023751318.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ярослав нилов, госдума рф, экономика