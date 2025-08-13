Рейтинг@Mail.ru
09:36 13.08.2025 (обновлено: 10:30 13.08.2025)
В России поменяют правила расчета среднего заработка
В России поменяют правила расчета среднего заработка
россия
ярослав нилов
госдума рф
экономика
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России с 1 сентября начнут действовать обновленные правила расчета среднего заработка, сообщил РИА Новости руководитель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов."По большому счету меняется формула расчета. Для работников выгодно то, что использоваться (для расчета, — Прим. ред.) будут все премиальные и стимулирующие выплаты. Это, конечно, заметный плюс", — заявил он.Нилов подчеркнул, что это изменение затронет не всех работников, а лишь отдельные случаи: "если поощрения учитываются, и они были, то для конкретного работника это плюс".Согласно словам депутата, вводится новая формула вычисления среднего заработка для выходного пособия, которая заключается в умножении среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Также Нилов отметил, что для подсчета рабочего времени будет использоваться следующая формула: умножение среднего часового заработка на среднее количество рабочих часов в месяце в течение года.Парламентарий сообщил, что в остальных ситуациях правила расчета останутся прежними.Новый метод разработан на шесть лет.Текущие правила регулируются постановлением правительства от 2007 года, которое определяет порядок расчета среднего заработка для различных случаев, таких как оплата отпусков, сохранение среднего заработка в период трудоустройства и другие.
россия, ярослав нилов, госдума рф, экономика
Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Экономика
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России с 1 сентября начнут действовать обновленные правила расчета среднего заработка, сообщил РИА Новости руководитель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
"По большому счету меняется формула расчета. Для работников выгодно то, что использоваться (для расчета, — Прим. ред.) будут все премиальные и стимулирующие выплаты. Это, конечно, заметный плюс", — заявил он.
Нилов подчеркнул, что это изменение затронет не всех работников, а лишь отдельные случаи: "если поощрения учитываются, и они были, то для конкретного работника это плюс".
Согласно словам депутата, вводится новая формула вычисления среднего заработка для выходного пособия, которая заключается в умножении среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Также Нилов отметил, что для подсчета рабочего времени будет использоваться следующая формула: умножение среднего часового заработка на среднее количество рабочих часов в месяце в течение года.
Парламентарий сообщил, что в остальных ситуациях правила расчета останутся прежними.

Для расчета отпускных, предоставляемых в календарных днях, и компенсации за неиспользованные отпуска средний заработок определяется путем деления общей суммы начисленной за расчетный период зарплаты на 12 и на среднегодовое количество календарных дней 29,3.

Новый метод разработан на шесть лет.
Текущие правила регулируются постановлением правительства от 2007 года, которое определяет порядок расчета среднего заработка для различных случаев, таких как оплата отпусков, сохранение среднего заработка в период трудоустройства и другие.
