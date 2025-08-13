https://ria.ru/20250813/rossija-2034914418.html

В ГД сообщили о запрете использования опасных веществ в производстве БАДов

россия

леонид огуль

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154808/40/1548084063_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1fb46d60919b77e88d95a7eb0dfcfbf0.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В России с 1 сентября будет запрещено производить биологически активные добавки (БАД) с использованием опасных для здоровья веществ, в частности, пестицидов и отдельных видов кормовых добавок, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. "Наш комитет Госдумы по охране здоровья плотно занимался разработкой закона об установлении критериев качества БАДов. Согласно документу, с 1 сентября 2025 года нас ждут серьезные изменения в этой сфере. Больше никакой "химии" в составе - БАДы нельзя будет изготавливать с использованием опасных для здоровья веществ, таких как пестициды и кормовые добавки. Это огромный шаг к безопасности потребителей", - сказал Огуль. Парламентарий отметил, что правительство РФ также установит четкие критерии качества для БАДов, а также определит особенности их применения и регистрации. По его словам, это позволит сделать рынок более прозрачным и понятным. Кроме того, Огуль добавил, что с 1 сентября появится официальный перечень БАДов и показаний к их применению, а медицинские работники смогут назначать пациентам только те добавки, которые прошли регистрацию и отвечают всем требованиям качества и безопасности. "Наконец, сайты, которые продают запрещенные БАДы, будут блокировать быстрее, без лишней бюрократии. Это поможет защитить людей от недобросовестных продавцов", - подчеркнул он. По словам депутата, необходимость "навести порядок" в сфере реализации БАДов назрела давно. "Слишком часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда под видом полезных добавок продаются пустышки, а то и вовсе вредные для здоровья вещества. Новый закон призван защитить потребителей от недобросовестных продавцов и обеспечить доступ к качественной и проверенной продукции", - уточнил он. Огуль подчеркнул, что БАДы не являются лекарствами, они могут быть полезны в качестве дополнения к основному рациону, но не должны использоваться для самолечения серьезных заболеваний. Он добавил, что их назначение должно осуществляться исключительно врачом, с учетом индивидуальных особенностей организма и имеющихся показаний. По его мнению, самодеятельность в этом вопросе может привести к непредсказуемым последствиям.

