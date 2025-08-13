https://ria.ru/20250813/rospusk-2034943357.html

Блок "Победа" прокомментировал иск о роспуске партий, входящих в него

Блок "Победа" прокомментировал иск о роспуске партий, входящих в него

КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Иск министерства юстиции Молдавии, которое пытается добиться роспуска четырех входящих в блок "Победа" партий, является незаконным и неконституционным, говорится в заявлении политсилы. Министерство юстиции Молдавии 11 августа обратилось в суд, чтобы добиться роспуска четырех партий, входящих в названный блок. "Иск минюста о ликвидации партий блока "Победа" — незаконный и неконституционный. Режим партии "Действие и солидарность" вновь меняет правила игры, внося в законы репрессивные механизмы, чтобы убрать с политической арены конкурентов", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока. Оппозиция отмечает, что за последние годы власть десятки раз переписывала закон о партиях под себя. "Новый механизм роспуска протащили всего два месяца назад в скандальном "законе об экстремизме". Этот инструмент грубо нарушает конституцию, противоречит международным стандартам и подрывает саму идею политического плюрализма. Конституционный суд уже дважды отменял попытки ПДС ограничить участие оппозиции в выборах, но режим не унимается и придумывает новые схемы зачистки политического поля", - отмечают представители блока. Отмечается, что "Победа" намерена отстаивать свои права в судах Молдавии и за ее пределами. Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

гагаузия

