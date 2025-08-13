https://ria.ru/20250813/rospotrebnadzor-2034914978.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гепатита В

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гепатита В - РИА Новости, 13.08.2025

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гепатита В

Три прививки необходимы для формирования надежного иммунитета против гепатита В, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией вирусных гепатитов Центрального... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T03:04:00+03:00

2025-08-13T03:04:00+03:00

2025-08-13T03:04:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152986/34/1529863483_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1edf064259ad47843af7e37270749369.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Три прививки необходимы для формирования надежного иммунитета против гепатита В, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией вирусных гепатитов Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Виталина Клушкина. Гепатит В - это вирусное заболевание, поражающее печень и представляющее серьезную угрозу для здоровья. Специалист уточнила, что у 5-10% взрослых и до 90% детей, зараженных при рождении, развивается хроническая форма, что может приводить к фиброзу, циррозу и повышенному риску рака печени. В редких случаях возникает молниеносная форма, требующая трансплантации. "Вакцинация против гепатита В первая по Национальному календарю профилактических прививок. Это связано с тем, что, если мать является носителем вируса гепатита В, ребёнок может заразиться во время родов с вероятностью до 90%. Так как иммунная система младенцев слаба, в случае заражения, гепатит В в 90% случаев переходит в хроническую форму", - рассказала Клушкина. Она пояснила, что прививка от гепатита В безопасна для детей, так как вакцина не содержит живой вирус, а приготовлена на основе искусственно созданного поверхностного антигена вируса гепатита В, который не может вызвать инфекцию, но эффективно стимулирует иммунный ответ. "Для формирования надежного иммунитета против гепатита В необходимо три прививки по стандартной схеме: первая доза – в первые 24 часа жизни, в роддоме; вторая доза – через 1 месяц после первой; третья доза – через 6 месяцев после первой", - сообщила Клушкина. После полного курса вакцинации у большинства людей формируется стойкий иммунитет, который сохраняется на протяжении многих лет, пояснила специалист. "Для детей, рожденных от матерей с подтвержденным вирусом гепатита В, используется ускоренная схема вакцинации: первая доза – в первые 12 часа жизни, в роддоме; вторая доза – через 1 месяц; третья доза – через 2 месяца; четвертая (закрепляющая) доза – через 12 месяцев после первой", - рассказала она. В том случае, если человеку не сделали прививку в детстве, вакцинироваться можно во взрослом возрасте. Перед этим рекомендуется пройти обследование, подтверждающее отсутствие ВГВ-инфекции и иммунитета против гепатита В, уточнила специалист. "Вакцинация против гепатита В – одна из самых успешных в истории медицины, что подтверждается статистикой. В Российской Федерации заболеваемость острым гепатитом В с 2006 года, после введения массовой вакцинации, снизилась в 16,5 раза", - рассказала Клушкина.

https://ria.ru/20250812/anaplazmoz-2034868260.html

https://ria.ru/20250812/situatsiya-2034743669.html

https://ria.ru/20250702/kor-2026640788.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)