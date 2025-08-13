Рейтинг@Mail.ru
Росфинмониторинг будет контролировать операции с драгметаллами - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/rosfinmonitoring-2034916929.html
Росфинмониторинг будет контролировать операции с драгметаллами
Росфинмониторинг будет контролировать операции с драгметаллами - РИА Новости, 13.08.2025
Росфинмониторинг будет контролировать операции с драгметаллами
Росфинмониторинг будет контролировать операции с драгметаллами, драгкамнями и изделиями из них на сумму от 1 миллиона рублей из-за рисков их использования в... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T04:02:00+03:00
2025-08-13T04:02:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93288/65/932886593_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_aa3de0446effb437a98a0ab78684c604.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Росфинмониторинг будет контролировать операции с драгметаллами, драгкамнями и изделиями из них на сумму от 1 миллиона рублей из-за рисков их использования в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма, сообщили РИА Новости в ведомстве. Речь идет о включении соответствующих операций на сумму свыше 1 миллиона рублей в перечень контролируемых – то есть сведения о таких операциях банки обязаны будут направлять в Росфинмониторинг. Соответствующий закон вступает в силу в РФ 20 августа. "Согласно Национальной оценке рисков, риск использования драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ДМДК) в целях легализации преступных доходов является повышенным. Кроме того, установлен высокий риск перемещения средств, в том числе ДМДК, в целях финансирования терроризма. Новые виды операций, подлежащих обязательному контролю, установлены для создания возможности анализа рынка ДМДК и последующей минимизации обозначенных рисков", - прокомментировали в Росфинмониторинге. Как уточнили в ведомстве, национальная оценка рисков проводилась в 2018 году - за период 2014-2017 годов, и в 2022 году - за период 2018-2021 годов. Повышенные риски использования драгоценных металлов и драгоценных камней для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма отмечались за общий указанный период (2014-2021 годы). "Повышенный и высокий уровни рисков использования в целях ОД/ФТ (отмывание доходов и финансирование терроризма – ред.) предполагают принятие усиленных мер для минимизации данных рисков. Вследствие чего было принято решение об установления обязательного контроля в отношении отдельных видов операций с ДМДК", - пояснили в Росфинмониторинге. Согласно закону, в перечень контролируемых включены, в частности, операции по счетам юрлиц или ИП, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и драгкамней, содержащих их ювелирных и других изделий, лома таких изделий. В перечень включены и операции между банками и физлицами по покупке/продаже инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов; а также операции между банками и юрлицами или ИП по купле-продаже драгоценных металлов в слитках, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов. Вместе с тем Росфинмониторинг отмечает снижение риска использования отдельных операций в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В связи с этим для снижения административной нагрузки на банки тем же законом некоторые финансовые операции выведены из-под обязательного контроля, напомнили в ведомстве. Это операции физлиц по получению денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению наличных в уставный капитал организации.
https://ria.ru/20250622/perevody-2024559529.html
https://ria.ru/20250315/rosfinmonitoring-2005168919.html
https://ria.ru/20250421/putin-2012537587.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93288/65/932886593_241:0:4017:2832_1920x0_80_0_0_eeda8adeb2c8ef23ee9bfd743b59c7a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Росфинмониторинг будет контролировать операции с драгметаллами

Росфинмониторинг будет контролировать операции на сумму от миллиона рублей

© Fotolia / Ded Pixto Золото
Золото - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Fotolia / Ded Pixto
Золото. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Росфинмониторинг будет контролировать операции с драгметаллами, драгкамнями и изделиями из них на сумму от 1 миллиона рублей из-за рисков их использования в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Речь идет о включении соответствующих операций на сумму свыше 1 миллиона рублей в перечень контролируемых – то есть сведения о таких операциях банки обязаны будут направлять в Росфинмониторинг. Соответствующий закон вступает в силу в РФ 20 августа.
Монеты номиналом один рубль, банковские карты - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Раскрыто, кому запретят переводы с карты на карту
22 июня, 03:30
"Согласно Национальной оценке рисков, риск использования драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ДМДК) в целях легализации преступных доходов является повышенным. Кроме того, установлен высокий риск перемещения средств, в том числе ДМДК, в целях финансирования терроризма. Новые виды операций, подлежащих обязательному контролю, установлены для создания возможности анализа рынка ДМДК и последующей минимизации обозначенных рисков", - прокомментировали в Росфинмониторинге.
Как уточнили в ведомстве, национальная оценка рисков проводилась в 2018 году - за период 2014-2017 годов, и в 2022 году - за период 2018-2021 годов. Повышенные риски использования драгоценных металлов и драгоценных камней для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма отмечались за общий указанный период (2014-2021 годы).
"Повышенный и высокий уровни рисков использования в целях ОД/ФТ (отмывание доходов и финансирование терроризма – ред.) предполагают принятие усиленных мер для минимизации данных рисков. Вследствие чего было принято решение об установления обязательного контроля в отношении отдельных видов операций с ДМДК", - пояснили в Росфинмониторинге.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Росфинмониторинг и МВД выявили легализацию наркодоходов на миллиарды рублей
15 марта, 11:18
Согласно закону, в перечень контролируемых включены, в частности, операции по счетам юрлиц или ИП, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и драгкамней, содержащих их ювелирных и других изделий, лома таких изделий. В перечень включены и операции между банками и физлицами по покупке/продаже инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов; а также операции между банками и юрлицами или ИП по купле-продаже драгоценных металлов в слитках, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов.
Вместе с тем Росфинмониторинг отмечает снижение риска использования отдельных операций в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В связи с этим для снижения административной нагрузки на банки тем же законом некоторые финансовые операции выведены из-под обязательного контроля, напомнили в ведомстве.
Это операции физлиц по получению денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению наличных в уставный капитал организации.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В России усилили борьбу с незаконным оборотом драгметаллов
21 апреля, 15:41
 
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала