Росфинмониторинг будет контролировать операции с драгметаллами

2025-08-13T04:02:00+03:00

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Росфинмониторинг будет контролировать операции с драгметаллами, драгкамнями и изделиями из них на сумму от 1 миллиона рублей из-за рисков их использования в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма, сообщили РИА Новости в ведомстве. Речь идет о включении соответствующих операций на сумму свыше 1 миллиона рублей в перечень контролируемых – то есть сведения о таких операциях банки обязаны будут направлять в Росфинмониторинг. Соответствующий закон вступает в силу в РФ 20 августа. "Согласно Национальной оценке рисков, риск использования драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ДМДК) в целях легализации преступных доходов является повышенным. Кроме того, установлен высокий риск перемещения средств, в том числе ДМДК, в целях финансирования терроризма. Новые виды операций, подлежащих обязательному контролю, установлены для создания возможности анализа рынка ДМДК и последующей минимизации обозначенных рисков", - прокомментировали в Росфинмониторинге. Как уточнили в ведомстве, национальная оценка рисков проводилась в 2018 году - за период 2014-2017 годов, и в 2022 году - за период 2018-2021 годов. Повышенные риски использования драгоценных металлов и драгоценных камней для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма отмечались за общий указанный период (2014-2021 годы). "Повышенный и высокий уровни рисков использования в целях ОД/ФТ (отмывание доходов и финансирование терроризма – ред.) предполагают принятие усиленных мер для минимизации данных рисков. Вследствие чего было принято решение об установления обязательного контроля в отношении отдельных видов операций с ДМДК", - пояснили в Росфинмониторинге. Согласно закону, в перечень контролируемых включены, в частности, операции по счетам юрлиц или ИП, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и драгкамней, содержащих их ювелирных и других изделий, лома таких изделий. В перечень включены и операции между банками и физлицами по покупке/продаже инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов; а также операции между банками и юрлицами или ИП по купле-продаже драгоценных металлов в слитках, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов. Вместе с тем Росфинмониторинг отмечает снижение риска использования отдельных операций в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В связи с этим для снижения административной нагрузки на банки тем же законом некоторые финансовые операции выведены из-под обязательного контроля, напомнили в ведомстве. Это операции физлиц по получению денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению наличных в уставный капитал организации.

россия

