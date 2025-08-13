https://ria.ru/20250813/pvo-2035091215.html
В Белгородской области сбили семь беспилотников ВСУ
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны РФ."Тринадцатого августа с 13.10 до 17.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
