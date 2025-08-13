Рейтинг@Mail.ru
ПВО за сутки сбила 240 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 13.08.2025
ПВО за сутки сбила 240 украинских беспилотников
ПВО за сутки сбила 240 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.08.2025
ПВО за сутки сбила 240 украинских беспилотников
Российская противовоздушная оборона в ходе СВО за сутки сбила четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, девять управляемых бомб и 240 украинских... РИА Новости, 13.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона в ходе СВО за сутки сбила четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, девять управляемых бомб и 240 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в среду. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
2025
безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки сбила 240 украинских беспилотников

ПВО за сутки сбила 240 украинских беспилотников и четыре снаряда HIMARS

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона в ходе СВО за сутки сбила четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, девять управляемых бомб и 240 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в среду.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Специальная военная операция на Украине
 
 
