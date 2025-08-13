https://ria.ru/20250813/pvo-2034998934.html

ПВО за сутки сбила 240 украинских беспилотников

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона в ходе СВО за сутки сбила четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, девять управляемых бомб и 240 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в среду. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

