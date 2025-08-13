https://ria.ru/20250813/pushilin-2034936171.html

Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении

Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.08.2025

Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении

Российские силы закрепились в районе села Торское на краснолиманском направлении, заявил в среду глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские силы закрепились в районе села Торское на краснолиманском направлении, заявил в среду глава ДНР Денис Пушилин."Краснолиманское направление. Мы видим, что и закрепились на более выгодных позициях в районе Торского сейчас бойцы", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

