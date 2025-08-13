https://ria.ru/20250813/pushilin-2034935822.html
ВСУ перебрасывают силы на Красноармейское направление, заявил Пушилин
ВСУ перебрасывают силы на Красноармейское направление, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.08.2025
ВСУ перебрасывают силы на Красноармейское направление, заявил Пушилин
ВСУ в преддверии саммита России и США на Аляске перебрасывают резервы на красноармейское направление Донецкой Народной Республики, включая подразделение... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T09:23:00+03:00
2025-08-13T09:23:00+03:00
2025-08-13T09:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028303952_304:0:2883:1451_1920x0_80_0_0_2cc196fb5dd02b1086126882813351e2.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ в преддверии саммита России и США на Аляске перебрасывают резервы на красноармейское направление Донецкой Народной Республики, включая подразделение батальона "Азов"*, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Также красноармейское направление сейчас у всех на слуху. Мы сейчас видим там, скажем, особенно в преддверии встречи на Аляске, в этом уделяется особое внимание. Противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает подразделения "Азова", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Он добавил, что подразделения российских сил перерезают логистику противника на красноармейском направлении ДНР, вытесняя его и заставляя обороняться уже на неподготовленных рубежах."... Успехи очевидны наших подразделений (на красноармейском направлении – ред.). И мы видим, что идет перерезание логистики, идет вытеснение противника из их укреппозиций, достаточно подготовленных. И наши бойцы сейчас заставляют как раз врага уже обороняться на неподготовленных или на недостаточно подготовленных рубежах", - сказал Пушилин.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250812/ukraina-2034896802.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028303952_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_9f01e7c4de52ec874a39185a5603154a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США
ВСУ перебрасывают силы на Красноармейское направление, заявил Пушилин
ВСУ перед саммитом на Аляске перебрасывают силы на Красноармейское направление
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ в преддверии саммита России и США на Аляске перебрасывают резервы на красноармейское направление Донецкой Народной Республики, включая подразделение батальона "Азов"*, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Также красноармейское направление сейчас у всех на слуху. Мы сейчас видим там, скажем, особенно в преддверии встречи на Аляске
, в этом уделяется особое внимание. Противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает подразделения "Азова", - сказал Пушилин
в эфире "Соловьев Live".
Он добавил, что подразделения российских сил перерезают логистику противника на красноармейском направлении ДНР, вытесняя его и заставляя обороняться уже на неподготовленных рубежах.
"... Успехи очевидны наших подразделений (на красноармейском направлении – ред.). И мы видим, что идет перерезание логистики, идет вытеснение противника из их укреппозиций, достаточно подготовленных. И наши бойцы сейчас заставляют как раз врага уже обороняться на неподготовленных или на недостаточно подготовленных рубежах", - сказал Пушилин.
* Террористическая организация, запрещена в России