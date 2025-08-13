https://ria.ru/20250813/pushilin-2034935822.html

ВСУ перебрасывают силы на Красноармейское направление, заявил Пушилин

ВСУ перебрасывают силы на Красноармейское направление, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.08.2025

ВСУ перебрасывают силы на Красноармейское направление, заявил Пушилин

ВСУ в преддверии саммита России и США на Аляске перебрасывают резервы на красноармейское направление Донецкой Народной Республики, включая подразделение... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T09:23:00+03:00

2025-08-13T09:23:00+03:00

2025-08-13T09:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028303952_304:0:2883:1451_1920x0_80_0_0_2cc196fb5dd02b1086126882813351e2.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ в преддверии саммита России и США на Аляске перебрасывают резервы на красноармейское направление Донецкой Народной Республики, включая подразделение батальона "Азов"*, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Также красноармейское направление сейчас у всех на слуху. Мы сейчас видим там, скажем, особенно в преддверии встречи на Аляске, в этом уделяется особое внимание. Противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает подразделения "Азова", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Он добавил, что подразделения российских сил перерезают логистику противника на красноармейском направлении ДНР, вытесняя его и заставляя обороняться уже на неподготовленных рубежах."... Успехи очевидны наших подразделений (на красноармейском направлении – ред.). И мы видим, что идет перерезание логистики, идет вытеснение противника из их укреппозиций, достаточно подготовленных. И наши бойцы сейчас заставляют как раз врага уже обороняться на неподготовленных или на недостаточно подготовленных рубежах", - сказал Пушилин.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250812/ukraina-2034896802.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, сша