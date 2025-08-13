Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебрасывают силы на Красноармейское направление, заявил Пушилин
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 13.08.2025 (обновлено: 09:58 13.08.2025)
ВСУ перебрасывают силы на Красноармейское направление, заявил Пушилин
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ в преддверии саммита России и США на Аляске перебрасывают резервы на красноармейское направление Донецкой Народной Республики, включая подразделение батальона "Азов"*, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Также красноармейское направление сейчас у всех на слуху. Мы сейчас видим там, скажем, особенно в преддверии встречи на Аляске, в этом уделяется особое внимание. Противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает подразделения "Азова", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Он добавил, что подразделения российских сил перерезают логистику противника на красноармейском направлении ДНР, вытесняя его и заставляя обороняться уже на неподготовленных рубежах."... Успехи очевидны наших подразделений (на красноармейском направлении – ред.). И мы видим, что идет перерезание логистики, идет вытеснение противника из их укреппозиций, достаточно подготовленных. И наши бойцы сейчас заставляют как раз врага уже обороняться на неподготовленных или на недостаточно подготовленных рубежах", - сказал Пушилин.* Террористическая организация, запрещена в России
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ в преддверии саммита России и США на Аляске перебрасывают резервы на красноармейское направление Донецкой Народной Республики, включая подразделение батальона "Азов"*, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Также красноармейское направление сейчас у всех на слуху. Мы сейчас видим там, скажем, особенно в преддверии встречи на Аляске, в этом уделяется особое внимание. Противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает подразделения "Азова", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Флаг России - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
"Русские единственные". В США сделали дерзкий выпад в адрес Украины
Вчера, 21:50
Он добавил, что подразделения российских сил перерезают логистику противника на красноармейском направлении ДНР, вытесняя его и заставляя обороняться уже на неподготовленных рубежах.
"... Успехи очевидны наших подразделений (на красноармейском направлении – ред.). И мы видим, что идет перерезание логистики, идет вытеснение противника из их укреппозиций, достаточно подготовленных. И наши бойцы сейчас заставляют как раз врага уже обороняться на неподготовленных или на недостаточно подготовленных рубежах", - сказал Пушилин.
* Террористическая организация, запрещена в России
