https://ria.ru/20250813/prokuror-2035045643.html
Прокурор запросил по 30 лет лишения свободы членам украинской ДРГ
Прокурор запросил по 30 лет лишения свободы членам украинской ДРГ - РИА Новости, 13.08.2025
Прокурор запросил по 30 лет лишения свободы членам украинской ДРГ
Гособвинение в ходе прений сторон просит назначить до 30 лишения свободы четырем членам украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которые, как... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T16:14:00+03:00
2025-08-13T16:14:00+03:00
2025-08-13T16:14:00+03:00
происшествия
россия
украина
брянская область
андрей антоненко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон просит назначить до 30 лишения свободы четырем членам украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которые, как считает следствие, планировали теракты на военных и энергетических объектах в РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда. На скамье подсудимых Андрей Антоненко, Андрей Кулиш, Денис Ткаченко и Алексей Мазуренко. Им вменяется ряд статей УК РФ, в том числе совершение и подготовка терактов. "Прошу признать виновными Антоненко, Кулиша, Мазуренко, Ткаченко… окончательно назначить наказание в виде 30 лет лишения свободы", - сказал гособвинитель. В конце августа 2023 года ФСБ сообщала о пресечении деятельности диверсионно-террористической группы, состоящей из сотрудников СБУ военной разведки Украины и службы специальных операций министерства обороны Украины. Хорошо вооруженные диверсанты проникли в Россию с целью устроить серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. В Навельском районе Брянской области двое боевиков были ликвидированы, пятеро - задержаны, трое из них получили ранения, сообщала ФСБ.
https://ria.ru/20250519/prigovor-2017885832.html
россия
украина
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, брянская область, андрей антоненко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Украина, Брянская область, Андрей Антоненко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Прокурор запросил по 30 лет лишения свободы членам украинской ДРГ
Гособвинение попросило до 30 лет лишения свободы четырем членам украинской ДРГ