Прокурор запросил по 30 лет лишения свободы членам украинской ДРГ

Прокурор запросил по 30 лет лишения свободы членам украинской ДРГ

2025-08-13

2025-08-13T16:14:00+03:00

2025-08-13T16:14:00+03:00

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон просит назначить до 30 лишения свободы четырем членам украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которые, как считает следствие, планировали теракты на военных и энергетических объектах в РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда. На скамье подсудимых Андрей Антоненко, Андрей Кулиш, Денис Ткаченко и Алексей Мазуренко. Им вменяется ряд статей УК РФ, в том числе совершение и подготовка терактов. "Прошу признать виновными Антоненко, Кулиша, Мазуренко, Ткаченко… окончательно назначить наказание в виде 30 лет лишения свободы", - сказал гособвинитель. В конце августа 2023 года ФСБ сообщала о пресечении деятельности диверсионно-террористической группы, состоящей из сотрудников СБУ военной разведки Украины и службы специальных операций министерства обороны Украины. Хорошо вооруженные диверсанты проникли в Россию с целью устроить серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. В Навельском районе Брянской области двое боевиков были ликвидированы, пятеро - задержаны, трое из них получили ранения, сообщала ФСБ.

