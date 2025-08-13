https://ria.ru/20250813/proekt-2034970230.html

В Госдуму внесли проект о бесплатном обучении в вузах для вдов бойцов СВО

В Госдуму внесли проект о бесплатном обучении в вузах для вдов бойцов СВО - РИА Новости, 13.08.2025

В Госдуму внесли проект о бесплатном обучении в вузах для вдов бойцов СВО

Законопроект о предоставлении вдовам участников СВО возможности получения бесплатного высшего образования внесен в Госдуму РФ, сообщили в "Единой России". РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Законопроект о предоставлении вдовам участников СВО возможности получения бесплатного высшего образования внесен в Госдуму РФ, сообщили в "Единой России"."Единая Россия" внесла законопроекты о дополнительных гарантиях прав военнослужащих и членов их семей... Инициатива "Единой России" даст возможность вдовам и вдовцам участников СВО бесплатно и без вступительных экзаменов поступать на обучение в вузы и ссузы", - сообщили в Telegram-канале партии.Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев подчеркнул, что задача государства - сделать всё для того, чтобы члены семей погибших участников СВО смогли справиться со своим горем, найти новые ориентиры и возможности для реализации в жизни.

россия

2025

