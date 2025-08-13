Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о бесплатном обучении в вузах для вдов бойцов СВО
11:41 13.08.2025 (обновлено: 11:42 13.08.2025)
В Госдуму внесли проект о бесплатном обучении в вузах для вдов бойцов СВО
Законопроект о предоставлении вдовам участников СВО возможности получения бесплатного высшего образования внесен в Госдуму РФ, сообщили в "Единой России". РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Законопроект о предоставлении вдовам участников СВО возможности получения бесплатного высшего образования внесен в Госдуму РФ, сообщили в "Единой России"."Единая Россия" внесла законопроекты о дополнительных гарантиях прав военнослужащих и членов их семей... Инициатива "Единой России" даст возможность вдовам и вдовцам участников СВО бесплатно и без вступительных экзаменов поступать на обучение в вузы и ссузы", - сообщили в Telegram-канале партии.Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев подчеркнул, что задача государства - сделать всё для того, чтобы члены семей погибших участников СВО смогли справиться со своим горем, найти новые ориентиры и возможности для реализации в жизни.
В Госдуму внесли проект о бесплатном обучении в вузах для вдов бойцов СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Законопроект о предоставлении вдовам участников СВО возможности получения бесплатного высшего образования внесен в Госдуму РФ, сообщили в "Единой России".
"Единая Россия" внесла законопроекты о дополнительных гарантиях прав военнослужащих и членов их семей... Инициатива "Единой России" даст возможность вдовам и вдовцам участников СВО бесплатно и без вступительных экзаменов поступать на обучение в вузы и ссузы", - сообщили в Telegram-канале партии.
Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев подчеркнул, что задача государства - сделать всё для того, чтобы члены семей погибших участников СВО смогли справиться со своим горем, найти новые ориентиры и возможности для реализации в жизни.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В ГД рассказали о льготах для участников обороны приграничных территорий
