В Госдуму внесли проект о бесплатном обучении в вузах для вдов бойцов СВО
2025-08-13T11:41:00+03:00
общество
госдума рф
единая россия
россия
владимир якушев
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Законопроект о предоставлении вдовам участников СВО возможности получения бесплатного высшего образования внесен в Госдуму РФ, сообщили в "Единой России"."Единая Россия" внесла законопроекты о дополнительных гарантиях прав военнослужащих и членов их семей... Инициатива "Единой России" даст возможность вдовам и вдовцам участников СВО бесплатно и без вступительных экзаменов поступать на обучение в вузы и ссузы", - сообщили в Telegram-канале партии.Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев подчеркнул, что задача государства - сделать всё для того, чтобы члены семей погибших участников СВО смогли справиться со своим горем, найти новые ориентиры и возможности для реализации в жизни.
россия
