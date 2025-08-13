https://ria.ru/20250813/pozhar-2034929023.html
В Бахчисарайском районе Крыма ликвидировали природный пожар
В Бахчисарайском районе Крыма ликвидировали природный пожар - РИА Новости, 13.08.2025
В Бахчисарайском районе Крыма ликвидировали природный пожар
Возгорание сухой растительности в Бахчисарайском районе Крыма полностью ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Возгорание сухой растительности в Бахчисарайском районе Крыма полностью ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России.Во вторник в пресс-службе МЧС России сообщали РИА Новости, что возгорание сухой растительности в Бахчисарайском районе Крыма удалось локализовать на площади 3,5 гектара."Природный пожар в Бахчисарайском районе Крыма полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
