В Бахчисарайском районе Крыма ликвидировали природный пожар

Возгорание сухой растительности в Бахчисарайском районе Крыма полностью ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Возгорание сухой растительности в Бахчисарайском районе Крыма полностью ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России.Во вторник в пресс-службе МЧС России сообщали РИА Новости, что возгорание сухой растительности в Бахчисарайском районе Крыма удалось локализовать на площади 3,5 гектара."Природный пожар в Бахчисарайском районе Крыма полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

