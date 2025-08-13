https://ria.ru/20250813/pozhar-2034918826.html
Из горящего здания администрации Щелково эвакуировали трех человек
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пострадавших при пожаре в администрации подмосковного Щёлково нет, эвакуированы три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости, что здание администрации горит в подмосковном Щелково на 140 "квадратах"."Пожарные Подмосковья ликвидировали пожар в нежилом здании. В городе Щелково пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в здании по адресу: площадь Ленина, дом 2. Эвакуировано три человека. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.Отмечается, что на месте работают 9 единиц техники, 28 человек личного состава.
