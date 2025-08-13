https://ria.ru/20250813/pozhar-2034918826.html

Из горящего здания администрации Щелково эвакуировали трех человек

Из горящего здания администрации Щелково эвакуировали трех человек - РИА Новости, 13.08.2025

Из горящего здания администрации Щелково эвакуировали трех человек

Пострадавших при пожаре в администрации подмосковного Щёлково нет, эвакуированы три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T04:41:00+03:00

2025-08-13T04:41:00+03:00

2025-08-13T04:45:00+03:00

щелково

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пострадавших при пожаре в администрации подмосковного Щёлково нет, эвакуированы три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости, что здание администрации горит в подмосковном Щелково на 140 "квадратах"."Пожарные Подмосковья ликвидировали пожар в нежилом здании. В городе Щелково пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в здании по адресу: площадь Ленина, дом 2. Эвакуировано три человека. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.Отмечается, что на месте работают 9 единиц техники, 28 человек личного состава.

https://ria.ru/20250812/yaroslavl-2034703952.html

щелково

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

щелково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)