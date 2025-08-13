СМИ рассказали, какое послание США отправили России на этой неделе
NI: США переброской бомбардировщиков к границе с Россией послали сигнал Кремлю
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. США послали Кремлю сигнал, перебросив бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегию, на границу с Россией, пишет The National Interest.
"Кремль, несомненно, обратит внимание на то, что самолеты B-1B Lancer ВВС США проводят учения с истребителями НАТО в этом регионе", — говорится в публикации.
Накануне Объединенное авиационное командование (AIRCOM) Североатлантического альянса на официальном сайте сообщило, что три американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer прибыли на авиабазу в Норвегии, у границы с Россией. Уточняется, что самолеты прибыли 9 августа с авиабазы Дайсс, штат Техас, на авиабазу Эрланд в скандинавской стране.
B-1B Lancer (Rockwell B-1 Lancer) — американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Разработан в 1970-80-х годах компанией Rockwell International. Состоит на вооружении Военно-воздушных сил США с 27 июля 1985 года.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.