Porsche хочет нарастить инвестиции в оборону
Porsche хочет нарастить инвестиции в оборону - РИА Новости, 13.08.2025
Porsche хочет нарастить инвестиции в оборону
Немецкий холдинг Porsche SE на фоне падения прибыли намерен расширить инвестиции в оборонный сектор, при этом его основной вид деятельности не изменится
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Немецкий холдинг Porsche SE на фоне падения прибыли намерен расширить инвестиции в оборонный сектор, при этом его основной вид деятельности не изменится, сообщил глава правления Ханс Дитер Пётч. Холдинг Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) в первом полугодии 2025 года сократил чистую прибыль до 338 миллионов евро, скорректированная прибыль в первом полугодии уменьшилась до 1,1 миллиарда евро с 2,1 миллиарда евро годом ранее. Кроме того, холдинг ухудшил прогноз на 2025 год и теперь рассчитывает получить скорректированную прибыль от 1,6 миллиарда евро до 3,6 миллиарда евро (ранее прогнозировалось 2,4-4,4 миллиарда евро), сообщается в пресс-релизе компании. "На пути к диверсифицированной инвестиционной платформе мы внимательно следим за темами обороноспособности, безопасности и устойчивости Европы. Мы хотим расширить своё участие в оборонном и смежных секторах в рамках нашего портфельного сегмента, при этом сохраняя основной фокус на транспортных и промышленных технологиях", - заявил Пётч. Холдинг намерен вложиться в технологии по созданию систем спутникового наблюдения, разведывательных и сенсорных систем, кибербезопасность, логистику, а также системы снабжения. По словам главы правления, в первую очередь планируется создать платформу для инвестиций в "перспективные технологические компании в сфере обороны", в том числе в сотрудничестве с другими инвесторами и крупными партнерами. При этом он напомнил, что Porsche SE уже сейчас активно работает в сфере технологий двойного назначения, в частности, речь идет об инвестициях в Isar Aerospace и Quantum Systems. Ранее немецкое издание Europäische Sicherheit & Technik написало о том, что Porsche SE намерен вернуться к производству вооружений на фоне убытков в размере около 20 миллиардов евро за 2024 год. После этого в российских СМИ появились сообщения о планах компании начать производство танков. Однако позднее представитель холдинга опроверг в интервью РИА Новости эту информацию. Porsche SE - немецкий автомобильный холдинг, владеющий крупными пакетами акций Volkswagen AG и Porsche AG.
