Навроцкого возмутило появление в Польше бандеровской символики

Навроцкого возмутило появление в Польше бандеровской символики - РИА Новости, 13.08.2025

Навроцкого возмутило появление в Польше бандеровской символики

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал возмутительным появление бандеровской символики в польских общественных пространствах. РИА Новости, 13.08.2025

ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий назвал возмутительным появление бандеровской символики в польских общественных пространствах. "Меня возмущает наличие символов Бандеры в польских общественных пространствах, в том числе и на Украине, но это другая страна, а в польских общественных пространствах они неприемлемы", - сказал он в интервью телеканалу Polsat. По словам польского лидера, Польша должна реагировать на подобные вещи очень решительно, "просто высылая таких людей из страны". Навроцкий выразил надежду на скорейшее принятие нормативных актов, расширяющих список запрещённой символики, включая красно-чёрный флаг. "Будучи президентом Института национальной памяти, я участвовал в подготовке проекта поправки к Закону об Институте национальной памяти, расширяющем список запрещённой символики, включая красно-чёрный флаг. Именно так и следует поступать в Польше", - сказал Навроцкий. Польский лидер также отметил, что символы Бандеры неверно преподносятся системой образования Украины. "Мы понимаем, что на Украине, даже в системе государственного образования, символы Бандеры не описываются в соответствии с историческими исследованиями. Это были убийцы, дегенераты, надо сказать, которые ответственны за гибель около 120 000 наших сограждан, наших предков", — подчеркнул президент. По его словам, он уже поднимал вопросы исторической памяти на переговорах с украинскими властями, включая Владимира Зеленского. "Эта тема поднималась в ходе нашей беседы, но я не вижу никаких проблем в том, чтобы обсудить ее на нашей следующей встрече, если будет соответствующий формат", — указал он. Во время концерта Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве среди зрителей дошло до демонстрации красно-черных флагов ОУН*-УПА* и символики СС. Очевидцы сообщили также о том, что выходцы из Украины ломали имущество, прыгали на сиденья в метро и распивали алкоголь, буянили на стадионе и ранили нескольких представителей службы охраны. После этих инцидентов власти Польши решили выслать из страны 57 украинцев, участвовавших в беспорядках. Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенные в России террористические организации.

