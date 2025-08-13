https://ria.ru/20250813/polsha-2035077768.html
Польша подписала с США контракт на модернизацию истребителей
Польша подписала с США контракт на модернизацию истребителей - РИА Новости, 13.08.2025
Польша подписала с США контракт на модернизацию истребителей
Польша подписала с США контракт на комплексную модернизацию стоящих на вооружении страны многоцелевых истребителей F-16, сообщил в среду польский министр... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T17:30:00+03:00
2025-08-13T17:30:00+03:00
2025-08-13T18:05:00+03:00
в мире
польша
быдгощ
сша
владислав косиняк-камыш
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/21/1473302182_0:41:2000:1166_1920x0_80_0_0_36779b2f4d4ffa0387f5bc3ab0e3a823.jpg
ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. Польша подписала с США контракт на комплексную модернизацию стоящих на вооружении страны многоцелевых истребителей F-16, сообщил в среду польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш на церемонии, которая состоялась на объекте авиазавода в Быдгоще. "Мы подписали важный контракт на модернизацию всех 48 F-16, которые служат стране уже 20 лет", - сказал он. По словам министра, текущие возможности F-16 в версии C/D, которой располагает Польша, недостаточны для защиты республики. Стоимость ремонта составит 3,8 миллиарда долларов. Он будет осуществляться на авиазаводе в Быдгоще. Польша располагает 48 многоцелевыми самолетами F-16, которые поступили на вооружение в период с 2006 по 2008 год. Они достигли середины своего предполагаемого срока службы и уже несколько лет требуют модернизации. Ранее польские F-16 проходили незначительную модернизацию, в том числе для применения крылатых ракет JASSM.
https://ria.ru/20250801/lavrov-2032736659.html
https://ria.ru/20250812/es-2034732119.html
польша
быдгощ
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/21/1473302182_163:0:1846:1262_1920x0_80_0_0_bcc30950189637f239dd8a080db51b72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, быдгощ, сша, владислав косиняк-камыш , f-16
В мире, Польша, Быдгощ, США, Владислав Косиняк-Камыш , F-16
Польша подписала с США контракт на модернизацию истребителей
Польша подписала с США контракт на модернизацию всех истребителей F-16