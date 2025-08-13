https://ria.ru/20250813/polsha-2035077768.html

Польша подписала с США контракт на модернизацию истребителей

ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. Польша подписала с США контракт на комплексную модернизацию стоящих на вооружении страны многоцелевых истребителей F-16, сообщил в среду польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш на церемонии, которая состоялась на объекте авиазавода в Быдгоще. "Мы подписали важный контракт на модернизацию всех 48 F-16, которые служат стране уже 20 лет", - сказал он. По словам министра, текущие возможности F-16 в версии C/D, которой располагает Польша, недостаточны для защиты республики. Стоимость ремонта составит 3,8 миллиарда долларов. Он будет осуществляться на авиазаводе в Быдгоще. Польша располагает 48 многоцелевыми самолетами F-16, которые поступили на вооружение в период с 2006 по 2008 год. Они достигли середины своего предполагаемого срока службы и уже несколько лет требуют модернизации. Ранее польские F-16 проходили незначительную модернизацию, в том числе для применения крылатых ракет JASSM.

