Польша подписала с США контракт на модернизацию истребителей
17:30 13.08.2025 (обновлено: 18:05 13.08.2025)
Польша подписала с США контракт на модернизацию истребителей
в мире
польша
быдгощ
сша
владислав косиняк-камыш
f-16
ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. Польша подписала с США контракт на комплексную модернизацию стоящих на вооружении страны многоцелевых истребителей F-16, сообщил в среду польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш на церемонии, которая состоялась на объекте авиазавода в Быдгоще. "Мы подписали важный контракт на модернизацию всех 48 F-16, которые служат стране уже 20 лет", - сказал он. По словам министра, текущие возможности F-16 в версии C/D, которой располагает Польша, недостаточны для защиты республики. Стоимость ремонта составит 3,8 миллиарда долларов. Он будет осуществляться на авиазаводе в Быдгоще. Польша располагает 48 многоцелевыми самолетами F-16, которые поступили на вооружение в период с 2006 по 2008 год. Они достигли середины своего предполагаемого срока службы и уже несколько лет требуют модернизации. Ранее польские F-16 проходили незначительную модернизацию, в том числе для применения крылатых ракет JASSM.
в мире, польша, быдгощ, сша, владислав косиняк-камыш, f-16
В мире, Польша, Быдгощ, США, Владислав Косиняк-Камыш , F-16
© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС Польши
Пара истребителей F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
Пара истребителей F-16 ВВС Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. Польша подписала с США контракт на комплексную модернизацию стоящих на вооружении страны многоцелевых истребителей F-16, сообщил в среду польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш на церемонии, которая состоялась на объекте авиазавода в Быдгоще.
"Мы подписали важный контракт на модернизацию всех 48 F-16, которые служат стране уже 20 лет", - сказал он.
По словам министра, текущие возможности F-16 в версии C/D, которой располагает Польша, недостаточны для защиты республики.
Стоимость ремонта составит 3,8 миллиарда долларов. Он будет осуществляться на авиазаводе в Быдгоще.
Польша располагает 48 многоцелевыми самолетами F-16, которые поступили на вооружение в период с 2006 по 2008 год. Они достигли середины своего предполагаемого срока службы и уже несколько лет требуют модернизации. Ранее польские F-16 проходили незначительную модернизацию, в том числе для применения крылатых ракет JASSM.
В мире Польша Быдгощ США Владислав Косиняк-Камыш F-16
 
 
