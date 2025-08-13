Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже мужчина выстрелил с балкона многоэтажки и ранил женщину
11:53 13.08.2025
В Воронеже мужчина выстрелил с балкона многоэтажки и ранил женщину
происшествия
воронеж
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Полиция начала проверку по факту стрельбы с балкона в Воронеже, в результате которой женщина получила в живот пневматическую пулю, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону. В местных СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил из пневматического оружия с балкона многоэтажки в ЖК "Ботанический сад" в Воронеже и попал в живот женщине. Как пишут местные СМИ со ссылкой на очевидцев, пострадавшую госпитализировали. "Восьмого августа в ОП6 УМВД России по Воронежу поступило данное сообщение, в настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка", — сообщили в УМВД, комментируя сообщения СМИ.
воронеж
происшествия, воронеж, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Воронеж, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Воронеже мужчина выстрелил с балкона многоэтажки и ранил женщину

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Полиция начала проверку по факту стрельбы с балкона в Воронеже, в результате которой женщина получила в живот пневматическую пулю, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
В местных СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил из пневматического оружия с балкона многоэтажки в ЖК "Ботанический сад" в Воронеже и попал в живот женщине. Как пишут местные СМИ со ссылкой на очевидцев, пострадавшую госпитализировали.
"Восьмого августа в ОП6 УМВД России по Воронежу поступило данное сообщение, в настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка", — сообщили в УМВД, комментируя сообщения СМИ.
ПроисшествияВоронежМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
