https://ria.ru/20250813/politsiya-2034972782.html

В Воронеже мужчина выстрелил с балкона многоэтажки и ранил женщину

В Воронеже мужчина выстрелил с балкона многоэтажки и ранил женщину - РИА Новости, 13.08.2025

В Воронеже мужчина выстрелил с балкона многоэтажки и ранил женщину

Полиция начала проверку по факту стрельбы с балкона в Воронеже, в результате которой женщина получила в живот пневматическую пулю, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T11:53:00+03:00

2025-08-13T11:53:00+03:00

2025-08-13T11:53:00+03:00

происшествия

воронеж

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a70ffc957eb12545ec49f19b33040bc.jpg

ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Полиция начала проверку по факту стрельбы с балкона в Воронеже, в результате которой женщина получила в живот пневматическую пулю, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону. В местных СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил из пневматического оружия с балкона многоэтажки в ЖК "Ботанический сад" в Воронеже и попал в живот женщине. Как пишут местные СМИ со ссылкой на очевидцев, пострадавшую госпитализировали. "Восьмого августа в ОП6 УМВД России по Воронежу поступило данное сообщение, в настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка", — сообщили в УМВД, комментируя сообщения СМИ.

https://ria.ru/20250813/primore-2034933936.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, министерство внутренних дел рф (мвд россии)