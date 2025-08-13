https://ria.ru/20250813/politsiya-2034972782.html
В Воронеже мужчина выстрелил с балкона многоэтажки и ранил женщину
В Воронеже мужчина выстрелил с балкона многоэтажки и ранил женщину - РИА Новости, 13.08.2025
В Воронеже мужчина выстрелил с балкона многоэтажки и ранил женщину
Полиция начала проверку по факту стрельбы с балкона в Воронеже, в результате которой женщина получила в живот пневматическую пулю, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.08.2025
ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Полиция начала проверку по факту стрельбы с балкона в Воронеже, в результате которой женщина получила в живот пневматическую пулю, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону. В местных СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил из пневматического оружия с балкона многоэтажки в ЖК "Ботанический сад" в Воронеже и попал в живот женщине. Как пишут местные СМИ со ссылкой на очевидцев, пострадавшую госпитализировали. "Восьмого августа в ОП6 УМВД России по Воронежу поступило данное сообщение, в настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка", — сообщили в УМВД, комментируя сообщения СМИ.
В Воронеже мужчина выстрелил с балкона многоэтажки и ранил женщину
