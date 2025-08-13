Рейтинг@Mail.ru
Подразделение Sony ликвидировало юридическое лицо в России
11:38 13.08.2025
Подразделение Sony ликвидировало юридическое лицо в России
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российское подразделение Sony Mobile Communications ликвидировало свое юридическое лицо ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус" - 11 августа, следует из данных системы проверки контрагентов "Контур Фокус". "ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус" прекратило деятельность (ликвидация юридического лица) - 11.08.2025", - сказано в системе. Там же уточняется, что в течение месяца компания подавала документы для государственной регистрации в ЕГРЮЛ, связанные с планируемой ликвидацией Согласно выписке ЕГРЮЛ, юридическое лицо ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус" было создано 9 августа 2007 года, его уставной капитал составлял 10,4 миллиона рублей. Учредителем компании была шведская "Сони Мобайл Коммюникейшнз АБ", которая владела 100% долей в подразделении. Sony Mobile Communications - дочерняя компания Sony, которая специализируется на производстве смартфонов и других портативных устройств и аксессуаров.
© Getty Images / SOPA ImagesЛоготип Sony на экране смартфона
Логотип Sony на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российское подразделение Sony Mobile Communications ликвидировало свое юридическое лицо ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус" - 11 августа, следует из данных системы проверки контрагентов "Контур Фокус".
"ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус" прекратило деятельность (ликвидация юридического лица) - 11.08.2025", - сказано в системе.
Там же уточняется, что в течение месяца компания подавала документы для государственной регистрации в ЕГРЮЛ, связанные с планируемой ликвидацией
Согласно выписке ЕГРЮЛ, юридическое лицо ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус" было создано 9 августа 2007 года, его уставной капитал составлял 10,4 миллиона рублей. Учредителем компании была шведская "Сони Мобайл Коммюникейшнз АБ", которая владела 100% долей в подразделении.
Sony Mobile Communications - дочерняя компания Sony, которая специализируется на производстве смартфонов и других портативных устройств и аксессуаров.
