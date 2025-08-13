Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье пенсионерка фиктивно прописывала мигрантов в чужих квартирах - РИА Новости, 13.08.2025
10:52 13.08.2025
В Подмосковье пенсионерка фиктивно прописывала мигрантов в чужих квартирах
В Подмосковье пенсионерка фиктивно прописывала мигрантов в чужих квартирах - РИА Новости, 13.08.2025
В Подмосковье пенсионерка фиктивно прописывала мигрантов в чужих квартирах
Полиция выявила пенсионерку, которая при поддержке родственников занималась фиктивной пропиской мигрантов в подмосковных квартирах, всего задержаны восемь... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Полиция выявила пенсионерку, которая при поддержке родственников занималась фиктивной пропиской мигрантов в подмосковных квартирах, всего задержаны восемь участников преступной схемы, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Московской области и ОМВД России по городскому округу Лобня при поддержке Росгвардии задержали восемь участников группы в возрасте от 39 до 65 лет, которые занимались организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ", - говорится в сообщении Петровой. По информации полиции, с января 2024 года 65-летняя организатор группы знакомилась с жителями города Лобня и за 2500 рублей предлагала фиктивно зарегистрировать в их квартирах иностранных граждан. Она сама подготавливала необходимые документы, а две сестры и брат помогали ей получить регистрацию через уполномоченные органы. "Всего в ходе противоправной деятельности участникам группы удалось оформить фиктивную регистрацию у четырёх местных жителей. За оказанную услугу клиенты платили от 4000 до 7000 рублей", - отметила Петрова. Женщина сейчас под домашним арестом, ее брат и две сестры находятся под стражей, а четверо собственников квартир получили подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 (Организация незаконной миграции) УК РФ, уточнила представитель ГУ МВД. "Сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности задержанных", - заключила Петрова.
В Подмосковье пенсионерка фиктивно прописывала мигрантов в чужих квартирах

В Подмосковье задержали пенсионерку за фиктивную регистрацию мигрантов

Наручники. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Полиция выявила пенсионерку, которая при поддержке родственников занималась фиктивной пропиской мигрантов в подмосковных квартирах, всего задержаны восемь участников преступной схемы, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
"Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Московской области и ОМВД России по городскому округу Лобня при поддержке Росгвардии задержали восемь участников группы в возрасте от 39 до 65 лет, которые занимались организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ", - говорится в сообщении Петровой.
По информации полиции, с января 2024 года 65-летняя организатор группы знакомилась с жителями города Лобня и за 2500 рублей предлагала фиктивно зарегистрировать в их квартирах иностранных граждан. Она сама подготавливала необходимые документы, а две сестры и брат помогали ей получить регистрацию через уполномоченные органы.
"Всего в ходе противоправной деятельности участникам группы удалось оформить фиктивную регистрацию у четырёх местных жителей. За оказанную услугу клиенты платили от 4000 до 7000 рублей", - отметила Петрова.
Женщина сейчас под домашним арестом, ее брат и две сестры находятся под стражей, а четверо собственников квартир получили подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 (Организация незаконной миграции) УК РФ, уточнила представитель ГУ МВД.
"Сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности задержанных", - заключила Петрова.
