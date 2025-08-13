https://ria.ru/20250813/pitomtsy-2035091937.html
В День бездомных животных Likee и Добролап проводят Неделю любви к питомцам
В День бездомных животных Likee и Добролап проводят Неделю любви к питомцам - РИА Новости, 13.08.2025
В День бездомных животных Likee и Добролап проводят Неделю любви к питомцам
Likee, благотворительный проект "Добролап" и приюты для животных объединились ко Дню Бездомных животных и запустили Неделю Любви к Питомцам, чтобы привлечь... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T18:11:00+03:00
2025-08-13T18:11:00+03:00
2025-08-13T18:21:00+03:00
пресс-релизы
бездомные животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035089104_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_c0a9b3311a5e67b64f1c241e0f0b1dee.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Likee, благотворительный проект "Добролап" и приюты для животных объединились ко Дню Бездомных животных и запустили Неделю Любви к Питомцам, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных и помочь питомцам найти дом через #ПитомецРядом.Социальная платформа вместе с приютами для животных запустили масштабную кампанию, направленную на поддержку бездомных животных и популяризацию ответственного отношения к питомцам. В рамках инициативы в приложении пройдет челлендж #ПитомецРядом — возможность для пользователей поделиться видео со своими питомцами и рассказать, почему забота о животных так важна.Завершится Неделя Любви к Питомцам большим фестивалем, который пройдёт 23 и 24 августа в Москве, в Измайловском парке. Гостей ждут интерактивные зоны, музыкальные выступления, семейные активности, а главное — возможность лично познакомиться с питомцами из приютов, узнать, как можно им помочь, и при желании забрать животное домой.Подробная информация о кампании доступна по ссылке.
https://realty.ria.ru/20250627/zhivotnye-2025266377.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035089104_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_705d1eb09e24e08e5652fdfdf9f1cd9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы, бездомные животные
Пресс-релизы, бездомные животные
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Likee, благотворительный проект "Добролап" и приюты для животных объединились ко Дню Бездомных животных и запустили Неделю Любви к Питомцам, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных и помочь питомцам найти дом через #ПитомецРядом.
Социальная платформа вместе с приютами для животных запустили масштабную кампанию, направленную на поддержку бездомных животных и популяризацию ответственного отношения к питомцам. В рамках инициативы в приложении пройдет челлендж #ПитомецРядом — возможность для пользователей поделиться видео со своими питомцами и рассказать, почему забота о животных так важна.
Завершится Неделя Любви к Питомцам большим фестивалем, который пройдёт 23 и 24 августа в Москве, в Измайловском парке. Гостей ждут интерактивные зоны, музыкальные выступления, семейные активности, а главное — возможность лично познакомиться с питомцами из приютов, узнать, как можно им помочь, и при желании забрать животное домой.
Подробная информация о кампании доступна по ссылке
.