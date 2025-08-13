https://ria.ru/20250813/pitomtsy-2035091937.html

В День бездомных животных Likee и Добролап проводят Неделю любви к питомцам

2025-08-13T18:11:00+03:00

пресс-релизы

бездомные животные

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Likee, благотворительный проект "Добролап" и приюты для животных объединились ко Дню Бездомных животных и запустили Неделю Любви к Питомцам, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных и помочь питомцам найти дом через #ПитомецРядом.Социальная платформа вместе с приютами для животных запустили масштабную кампанию, направленную на поддержку бездомных животных и популяризацию ответственного отношения к питомцам. В рамках инициативы в приложении пройдет челлендж #ПитомецРядом — возможность для пользователей поделиться видео со своими питомцами и рассказать, почему забота о животных так важна.Завершится Неделя Любви к Питомцам большим фестивалем, который пройдёт 23 и 24 августа в Москве, в Измайловском парке. Гостей ждут интерактивные зоны, музыкальные выступления, семейные активности, а главное — возможность лично познакомиться с питомцами из приютов, узнать, как можно им помочь, и при желании забрать животное домой.Подробная информация о кампании доступна по ссылке.

пресс-релизы, бездомные животные