ВСУ находятся под угрозой окружения в Красноармейске, заявили в Пентагоне

ВСУ находятся под угрозой окружения в Красноармейске, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 13.08.2025

ВСУ находятся под угрозой окружения в Красноармейске, заявили в Пентагоне

В Пентагоне считают, что украинские войска в Красноармейске (украинское название Покровск - ред.) находятся под угрозой окружения сил РФ, пишет газета... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T12:40:00+03:00

2025-08-13T12:40:00+03:00

2025-08-13T12:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

россия

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Пентагоне считают, что украинские войска в Красноармейске (украинское название Покровск - ред.) находятся под угрозой окружения сил РФ, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного представителя министерства обороны США. "Украинские войска в Покровске оказались под угрозой окружения", - приводит издание мнение чиновника из Пентагона по поводу текущего положения дел на линии фронта. По его мнению, ВСУ, по всей видимости, готовят оборонительный рубеж в регионе. Издание при этом напоминает, что таким же образом украинские силы пытались удержать Артемовск (украинское название Бахмут - ред.) в 2023 году, однако их усилия оказались тщетными. Washington Post также отмечает, что Россия имеет подавляющее преимущество над Украиной по численности войск, а также по вооружению и технике, тогда как Украина испытывает трудности с набором достаточного количества солдат. Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.

красноармейск

россия

2025

