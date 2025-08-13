Рейтинг@Mail.ru
ВСУ находятся под угрозой окружения в Красноармейске, заявили в Пентагоне
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 13.08.2025 (обновлено: 12:46 13.08.2025)
ВСУ находятся под угрозой окружения в Красноармейске, заявили в Пентагоне
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Пентагоне считают, что украинские войска в Красноармейске (украинское название Покровск - ред.) находятся под угрозой окружения сил РФ, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного представителя министерства обороны США. "Украинские войска в Покровске оказались под угрозой окружения", - приводит издание мнение чиновника из Пентагона по поводу текущего положения дел на линии фронта. По его мнению, ВСУ, по всей видимости, готовят оборонительный рубеж в регионе. Издание при этом напоминает, что таким же образом украинские силы пытались удержать Артемовск (украинское название Бахмут - ред.) в 2023 году, однако их усилия оказались тщетными. Washington Post также отмечает, что Россия имеет подавляющее преимущество над Украиной по численности войск, а также по вооружению и технике, тогда как Украина испытывает трудности с набором достаточного количества солдат. Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Пентагоне считают, что украинские войска в Красноармейске (украинское название Покровск - ред.) находятся под угрозой окружения сил РФ, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного представителя министерства обороны США.
"Украинские войска в Покровске оказались под угрозой окружения", - приводит издание мнение чиновника из Пентагона по поводу текущего положения дел на линии фронта.
По его мнению, ВСУ, по всей видимости, готовят оборонительный рубеж в регионе. Издание при этом напоминает, что таким же образом украинские силы пытались удержать Артемовск (украинское название Бахмут - ред.) в 2023 году, однако их усилия оказались тщетными.
Washington Post также отмечает, что Россия имеет подавляющее преимущество над Украиной по численности войск, а также по вооружению и технике, тогда как Украина испытывает трудности с набором достаточного количества солдат.
Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
Пушилин рассказал о продвижении ВС России после освобождения Часова Яра
