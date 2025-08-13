https://ria.ru/20250813/pauerbank-2035071573.html

Эксперт предположил, почему могут запретить провоз пауэрбанков в самолетах

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские авиакомпании могут запретить провоз пауэрбанков на борту самолетов, в том числе в ручной клади, из-за переодических возгораний подобных устройств в воздухе, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Ранее подобных мер не предпринималось. Зарубежные авиакомпании AJet, Emirates, Pegasus Airlines лишь запретили пользоваться пауэрбанками во время полета. "К сожалению для пассажиров, такой сценарий (запрета перевозки пауэрбанков на борту - ред.) вполне вероятен. Сейчас есть частичное ограничение - нельзя провозить устройства, чьи аккумуляторы имеют ёмкость более установленного порога. Но прецеденты самопроизвольного возгорания были не только за рубежом, но и в России. Так что логично, что подобный запрет в итоге может появиться", - рассказал Пантелеев. На данный момент такие устройства можно провозить только в ручной клади и их объем не должен превышать 100 Вт/ч. Причина таких ограничений - наличие в пауэрбанках литий-ионных батарей. При неисправности, нарушений в эксплуатации, неблагоприятных внешних факторах они могут взрываться или загораться. "Всё бы ничего, если бы в каждом воздушном судне были розетки или хотя бы USB-порты для зарядки гаджетов во время полёта. Но этот сервис доступен не на всех бортах и не у всех авиакомпаний", - посетовал эксперт. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с августа запретила провоз умных чемоданов, у которых не отсоединяется литиевый аккумулятор, как в багаже, так и в ручной клади, сообщили ранее РИА Новости в службе поддержки.

