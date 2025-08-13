Расчеты ЗРПК "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 13.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения боевой задачи, сообщили в Минобороны России. "Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Отмечается, что для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов. Также уточняется, что вооружение ЗРПК "Панцирь-С" позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой.
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения боевой задачи, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
Бойцы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Отмечается, что для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет.
Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.
Также уточняется, что вооружение ЗРПК "Панцирь-С" позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.
Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой.
Расчет БПЛА "Днепра" за один бой уничтожил три дрона ВСУ
