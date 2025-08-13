https://ria.ru/20250813/pantsir-2034919945.html
Расчеты ЗРПК "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения боевой задачи, сообщили в Минобороны России. "Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Отмечается, что для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов. Также уточняется, что вооружение ЗРПК "Панцирь-С" позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой.
