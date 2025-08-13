https://ria.ru/20250813/pantsir-2034919945.html

Расчеты ЗРПК "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство

Расчеты ЗРПК "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство - РИА Новости, 13.08.2025

Расчеты ЗРПК "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения боевой задачи, сообщили в... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T05:06:00+03:00

2025-08-13T05:06:00+03:00

2025-08-13T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

"панцирь-с"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_150:186:2624:1578_1920x0_80_0_0_421900555c2661a4094dee20184e81d9.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения боевой задачи, сообщили в Минобороны России. "Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Отмечается, что для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов. Также уточняется, что вооружение ЗРПК "Панцирь-С" позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой.

https://ria.ru/20250813/spetsoperatsiya-2034919694.html

https://ria.ru/20250813/spetsoperatsiya-2034919817.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), "панцирь-с"