Счетная палата нашла нарушения в работе авиакомпании "Аврора"

Счетная палата нашла нарушения в работе авиакомпании "Аврора" - РИА Новости, 13.08.2025

Счетная палата нашла нарушения в работе авиакомпании "Аврора"

Счетная палата РФ провела аудит исполнения бюджета 2024 года в сфере транспорта и нашла нарушения у дальневосточной авиакомпании "Аврора" при исполнении...

2025-08-13T00:04:00+03:00

2025-08-13T00:04:00+03:00

2025-08-13T00:04:00+03:00

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Счетная палата РФ провела аудит исполнения бюджета 2024 года в сфере транспорта и нашла нарушения у дальневосточной авиакомпании "Аврора" при исполнении расходов, в частности в применении скидки 25% детям до 12 лет с предоставлением отдельного места и невыполнении ряда субсидируемых рейсов с Дальнего Востока и в обратном направлении, следует из материалов ведомства. Российская региональная авиакомпания "Аврора" базируется в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске. В России действует три программы субсидирования авиаперевозок: полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами (минуя Москву), социально значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа (ДФО). Главным распределителем бюджетных средств является Росавиация. Речь идет о госсредствах, предусмотренных постановлением № 1172. Согласно документу, воздушная перевозка детей до 2 лет, а также детей от 2 до 12 лет осуществляется за плату со скидкой не менее 25% специального тарифа с предоставлением отдельного места. Так, 173 пассажира при перелете получили скидку либо менее 25%, либо вовсе ее не получили, отмечает Счетная палата. "Росавиацией не осуществлялся контроль за соблюдением АО "АК "Аврора" порядка и условий предоставления субсидии, установленный Соглашением (между Росавиацией и "Авророй" - ред.), в части применения скидки в размере 25% при установлении специального тарифа для воздушной перевозки пассажиров в возрасте до 12 лет с предоставлением отдельного места. В результате авиакомпанией осуществлена перевозка 173 пассажиров в возрасте до 12 лет без предоставления скидки или со скидкой менее 25%", - говорится в материалах по итогам аудита Росавиации. Установленная скидка в 25% не применялась "Авророй" в 2024 году, поскольку в соглашении с Росавиацией отсутствует требование применения скидок к спецтарифу (25%) при воздушных перевозках детей по социально значимым маршрутам ДФО, отмечает в отчете Счетная палата. Поэтому для исключения такой практики ведомство предложило включить в соглашение условия применения спецтарифа, а также штрафные санкции за нарушение получателем субсидии условий при предоставлении субсидии (за исключением случая недостижения значения результата предоставления субсидии). Кроме того, Счетная палата выявила, что "Аврора" в 2024 году не выполнила часть субсидируемых рейсов по дальневосточным маршрутам. Эта субсидия также предусматривается постановлением № 1172, по ней, согласно документу, должно быть осуществлено в совокупности не менее 7 300 рейсов по маршрутам. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета РФ субсидий, плановый результат которой на 2024 год установлен в количестве 7300 рейсов, заключено между Росавиацией и "Авророй" в декабре 2023 года. "Проведенный анализ отчета о достижении значений результата предоставления субсидии по состоянию на 1 января 2025 года и отчетов о количестве фактически выполненных рейсов показал, что по итогам 2024 года АО "АК "Аврора" в нарушение пункта соглашения... не достигнут результат предоставления субсидии – 7 300 рейсов. Так, по итогам 2024 года фактически выполнено 6 766 рейсов при достижении показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии (количество рейсов по конкретному маршруту) в объеме менее 80% по 6 маршрутам", - говорится в отчете. Согласно отчету, среди этих маршрутов: Хабаровск/Шахтерск - 134 рейса (факт - 90), Владивосток/Советская Гавань - 54 рейса (факт - 20), Хабаровск/Мирный - 28 рейсов (факт - 22), Улан-Удэ/Хужир - 580 рейсов (факт - 120), Владивосток/Курильск - 72 рейса (факт - 44) и Хабаровск/Амурзет - 392 рейса (факт - 280). "По итогам 2024 года АО "АК "Аврора" не достигнут результат предоставления субсидии, в случае недостижения которого часть полученной субсидии (100,5 млн рублей) подлежит возврату в доход федерального бюджета на основании требования Росавиации (фактически выполнено 6 766 рейсов при плановом значении результата 7 300 рейсов). При этом соответствующее требование в адрес авиакомпании Агентством не направлено", - отмечает Счетная палата.

Новости

