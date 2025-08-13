Рейтинг@Mail.ru
Основатель группы Gipsy Kings рассказал, почему любит российскую публику
08:50 13.08.2025
Основатель группы Gipsy Kings рассказал, почему любит российскую публику
Основатель группы Gipsy Kings рассказал, почему любит российскую публику
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Один из основателей французской группы Gipsy Kings, выступающей в стиле румба-фламенко, Андре Рейес в беседе с РИА новости признался, что коллектив любит российскую публику, так как она заряжает невероятной энергетикой, которая так важна для музыкантов этого жанра. Международный фестиваль "Jazzовые сезоны" впервые пройдёт в музее-заповеднике "Архангельское" 23 и 24 августа. "Двадцать третьего августа мы вновь приедем в Россию! Нам очень нравится выступать для российской публики - здесь мы заряжаемся от зрителей невероятной энергетикой. А энергия для фламенко - это самое главное. Особенно приятно, что на фестиваль "Jazzовые сезоны" приходят семьями. Наша группа тоже семейная, вместе со мной играют мой сын и племянники. Семья - это наши корни. Без неё в нашем творчестве не было бы правды. Нашу музыку любят во всем мире именно потому, что мы все вместе живём ею в каждом моменте своей жизни", - сказал он. По данным пресс-службы фестиваля, которыми она поделилась с РИА Новости, выступление группы Gipsy Kings завершит первый день фестиваля - 23 августа. Там же уточнили, что Gipsy Kings - музыкальный семейный проект, возглавляемый одним из его основателей, Андре Рейесом, представителем направления цыганского фламенко. Вместе с сыном и племянниками Андре хранит лучшие традиции группы, а также сохраняет и обогащает культурное наследие цыганской общины. По данным пресс-службы, коллектив, известный хитами Bamboleo и Djobi Djoba, произвел настоящую революцию в мире фламенко и румбы. Так, суммарный тираж альбомов группы превысил 60 миллионов копий по всему миру. Фестиваль "Jazzовые сезоны" проходит при поддержке Минкультуры России и министерства культуры и туризма Московской области.
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Один из основателей французской группы Gipsy Kings, выступающей в стиле румба-фламенко, Андре Рейес в беседе с РИА новости признался, что коллектив любит российскую публику, так как она заряжает невероятной энергетикой, которая так важна для музыкантов этого жанра.
Международный фестиваль "Jazzовые сезоны" впервые пройдёт в музее-заповеднике "Архангельское" 23 и 24 августа.
"Двадцать третьего августа мы вновь приедем в Россию! Нам очень нравится выступать для российской публики - здесь мы заряжаемся от зрителей невероятной энергетикой. А энергия для фламенко - это самое главное. Особенно приятно, что на фестиваль "Jazzовые сезоны" приходят семьями. Наша группа тоже семейная, вместе со мной играют мой сын и племянники. Семья - это наши корни. Без неё в нашем творчестве не было бы правды. Нашу музыку любят во всем мире именно потому, что мы все вместе живём ею в каждом моменте своей жизни", - сказал он.
По данным пресс-службы фестиваля, которыми она поделилась с РИА Новости, выступление группы Gipsy Kings завершит первый день фестиваля - 23 августа.
Там же уточнили, что Gipsy Kings - музыкальный семейный проект, возглавляемый одним из его основателей, Андре Рейесом, представителем направления цыганского фламенко. Вместе с сыном и племянниками Андре хранит лучшие традиции группы, а также сохраняет и обогащает культурное наследие цыганской общины.
По данным пресс-службы, коллектив, известный хитами Bamboleo и Djobi Djoba, произвел настоящую революцию в мире фламенко и румбы. Так, суммарный тираж альбомов группы превысил 60 миллионов копий по всему миру.
Фестиваль "Jazzовые сезоны" проходит при поддержке Минкультуры России и министерства культуры и туризма Московской области.
