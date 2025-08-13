https://ria.ru/20250813/osnovatel-2034933415.html

Основатель группы Gipsy Kings рассказал, почему любит российскую публику

Основатель группы Gipsy Kings рассказал, почему любит российскую публику - РИА Новости, 13.08.2025

Основатель группы Gipsy Kings рассказал, почему любит российскую публику

Один из основателей французской группы Gipsy Kings, выступающей в стиле румба-фламенко, Андре Рейес в беседе с РИА новости признался, что коллектив любит... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T08:50:00+03:00

2025-08-13T08:50:00+03:00

2025-08-13T08:50:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1957973487_0:222:3247:2048_1920x0_80_0_0_7814de49d62e609582b3ed7dd74c70fe.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Один из основателей французской группы Gipsy Kings, выступающей в стиле румба-фламенко, Андре Рейес в беседе с РИА новости признался, что коллектив любит российскую публику, так как она заряжает невероятной энергетикой, которая так важна для музыкантов этого жанра. Международный фестиваль "Jazzовые сезоны" впервые пройдёт в музее-заповеднике "Архангельское" 23 и 24 августа. "Двадцать третьего августа мы вновь приедем в Россию! Нам очень нравится выступать для российской публики - здесь мы заряжаемся от зрителей невероятной энергетикой. А энергия для фламенко - это самое главное. Особенно приятно, что на фестиваль "Jazzовые сезоны" приходят семьями. Наша группа тоже семейная, вместе со мной играют мой сын и племянники. Семья - это наши корни. Без неё в нашем творчестве не было бы правды. Нашу музыку любят во всем мире именно потому, что мы все вместе живём ею в каждом моменте своей жизни", - сказал он. По данным пресс-службы фестиваля, которыми она поделилась с РИА Новости, выступление группы Gipsy Kings завершит первый день фестиваля - 23 августа. Там же уточнили, что Gipsy Kings - музыкальный семейный проект, возглавляемый одним из его основателей, Андре Рейесом, представителем направления цыганского фламенко. Вместе с сыном и племянниками Андре хранит лучшие традиции группы, а также сохраняет и обогащает культурное наследие цыганской общины. По данным пресс-службы, коллектив, известный хитами Bamboleo и Djobi Djoba, произвел настоящую революцию в мире фламенко и румбы. Так, суммарный тираж альбомов группы превысил 60 миллионов копий по всему миру. Фестиваль "Jazzовые сезоны" проходит при поддержке Минкультуры России и министерства культуры и туризма Московской области.

https://ria.ru/20250812/shaman-2034693290.html

https://ria.ru/20250802/dzhaz-2032963673.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, московская область (подмосковье)