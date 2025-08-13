Рейтинг@Mail.ru
23:28 13.08.2025
В Крыму из-за отключения интернета увеличили пакеты SMS
В Крыму из-за отключения интернета увеличили пакеты SMS
республика крым
севастополь
донецкая народная республика
технологии
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Пакеты SMS для всех тарифных планов оператора связи Крыма "Миранда" из-за возможного отключения мобильного интернета на полуострове увеличены в пять раз, а по тарифам "Вся Россия" вводится скидка на абонплату в 25%, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора связи. Отключения мобильного интернета на длительный период возможны в Крыму в целях безопасности населения, сообщо ранее министерство внутренней политики, информации и связи республики. При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать. "В качестве компенсации за возможные неудобства мы предоставим скидку 25% на абонентскую плату по тарифам "Вся Россия". Мы увеличим пакет SMS в пять раз, чтобы вы могли общаться с помощью SMS почти как в мессенджерах" , - сообщили в компании. Внутри сети действует безлимит на звонки и SMS, напомнили в пресс-службе. В "Миранде" отметили, что постоянно анализируют нагрузки и проводят работы по расширению каналов голосовой связи в целях улучшения качества в периоды отключения мобильного интернета. "Миранда" – оператор связи, основанный в мае 2014 года. Компания предоставляет услуги фиксированной и мобильной связи в республике Крым и Севастополе, мобильные сети ДНР и ЛНР введены в коммерческую эксплуатацию в 2024 году. На территории Запорожской и Херсонской областей компания работает под брендом "МирТелеком". Покрытие мобильной связью в Херсонской и Запорожской областях, Крыму и Севастополе охватывает 95% населения, в ДНР – 90%, в ЛНР – 85%.
республика крым
севастополь
донецкая народная республика
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Пакеты SMS для всех тарифных планов оператора связи Крыма "Миранда" из-за возможного отключения мобильного интернета на полуострове увеличены в пять раз, а по тарифам "Вся Россия" вводится скидка на абонплату в 25%, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора связи.
Отключения мобильного интернета на длительный период возможны в Крыму в целях безопасности населения, сообщо ранее министерство внутренней политики, информации и связи республики. При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать.
"В качестве компенсации за возможные неудобства мы предоставим скидку 25% на абонентскую плату по тарифам "Вся Россия". Мы увеличим пакет SMS в пять раз, чтобы вы могли общаться с помощью SMS почти как в мессенджерах" , - сообщили в компании.
Внутри сети действует безлимит на звонки и SMS, напомнили в пресс-службе.
В "Миранде" отметили, что постоянно анализируют нагрузки и проводят работы по расширению каналов голосовой связи в целях улучшения качества в периоды отключения мобильного интернета.
"Миранда" – оператор связи, основанный в мае 2014 года. Компания предоставляет услуги фиксированной и мобильной связи в республике Крым и Севастополе, мобильные сети ДНР и ЛНР введены в коммерческую эксплуатацию в 2024 году. На территории Запорожской и Херсонской областей компания работает под брендом "МирТелеком". Покрытие мобильной связью в Херсонской и Запорожской областях, Крыму и Севастополе охватывает 95% населения, в ДНР – 90%, в ЛНР – 85%.
