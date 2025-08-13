https://ria.ru/20250813/op-2035124999.html

В ОП прокомментировали блокировку звонков в Telegram и WhatsApp

В ОП прокомментировали блокировку звонков в Telegram и WhatsApp

В ОП прокомментировали блокировку звонков в Telegram и WhatsApp

13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Иностранные мессенджеры стали основными каналами для мошеннических звонков из-за рубежа, от которых страдают тысячи россиян, рассказал РИА Новости член Общественного совета при Минцифры России, заместитель председателя комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Георгий Волков. Роскомнадзор ранее в среду сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам. "Количество звонков, которые поступают нашим гражданам, поступают именно через голосовой сервис WhatsApp и Telegram. Это десятки тысяч звонков в месяц, которые поступают от мошенников, находящихся в других юрисдикциях, в других странах. Очень много потерпевших наших граждан, которые страдают и теряют свои деньги и своё имущество при помощи звонков через эти мессенджеры. Сложно с этим бороться. Эти мессенджеры не выполняют требования наших государственных органов", - сказал Волков. Он подчеркнул, что мессенджеры не контролируют процессы мошенничества, из-за чего граждане теряют деньги, а большинство людей страдают от действий злоумышленников, использующих инструментарий этих платформ. "То, что Роскомнадзор решил блокировать именно голосовые звонки, по нашему мнению, решение правильное. Это значительно снизит количество потерпевших, которое уже достигло критического уровня. Поэтому мы считаем, что данная мера сохранит имущество и финансы большого количества наших граждан. Сохранит их физическое и психологическое состояние и сделает безопасность наших граждан более существенной", - сказал Волков. Член Общественного совета при Минцифры России обратил внимание и на то, что данным инструментарием пользуются не только мошенники, вымогающие деньги, но и спецслужбы вражеских государств, которые стремятся психологически воздействовать на граждан, склоняя их к совершению преступлений, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и убеждая совершить противоправные действия под предлогом особой необходимости. "У нас есть много доверчивых граждан, у нас множество людей возрастных, которые верят звонящим и соответственно поддаются той информации, которую они получают от этих лиц. И соответственно выполняют просьбы, которые приводят их к совершению преступления. Сейчас, когда эти звонки будут ограничены, количество таких инцидентов значительно снизится", - добавил Волков.

россия

2025

Новости

