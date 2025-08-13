Рейтинг@Mail.ru
В ОП прокомментировали блокировку звонков в Telegram и WhatsApp - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/op-2035124999.html
В ОП прокомментировали блокировку звонков в Telegram и WhatsApp
В ОП прокомментировали блокировку звонков в Telegram и WhatsApp - РИА Новости, 13.08.2025
В ОП прокомментировали блокировку звонков в Telegram и WhatsApp
Иностранные мессенджеры стали основными каналами для мошеннических звонков из-за рубежа, от которых страдают тысячи россиян, рассказал РИА Новости член... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T21:55:00+03:00
2025-08-13T21:55:00+03:00
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_7c8019e2fdedebb67463f1d37c8fce6f.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Иностранные мессенджеры стали основными каналами для мошеннических звонков из-за рубежа, от которых страдают тысячи россиян, рассказал РИА Новости член Общественного совета при Минцифры России, заместитель председателя комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Георгий Волков. Роскомнадзор ранее в среду сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам. "Количество звонков, которые поступают нашим гражданам, поступают именно через голосовой сервис WhatsApp и Telegram. Это десятки тысяч звонков в месяц, которые поступают от мошенников, находящихся в других юрисдикциях, в других странах. Очень много потерпевших наших граждан, которые страдают и теряют свои деньги и своё имущество при помощи звонков через эти мессенджеры. Сложно с этим бороться. Эти мессенджеры не выполняют требования наших государственных органов", - сказал Волков. Он подчеркнул, что мессенджеры не контролируют процессы мошенничества, из-за чего граждане теряют деньги, а большинство людей страдают от действий злоумышленников, использующих инструментарий этих платформ. "То, что Роскомнадзор решил блокировать именно голосовые звонки, по нашему мнению, решение правильное. Это значительно снизит количество потерпевших, которое уже достигло критического уровня. Поэтому мы считаем, что данная мера сохранит имущество и финансы большого количества наших граждан. Сохранит их физическое и психологическое состояние и сделает безопасность наших граждан более существенной", - сказал Волков. Член Общественного совета при Минцифры России обратил внимание и на то, что данным инструментарием пользуются не только мошенники, вымогающие деньги, но и спецслужбы вражеских государств, которые стремятся психологически воздействовать на граждан, склоняя их к совершению преступлений, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и убеждая совершить противоправные действия под предлогом особой необходимости. "У нас есть много доверчивых граждан, у нас множество людей возрастных, которые верят звонящим и соответственно поддаются той информации, которую они получают от этих лиц. И соответственно выполняют просьбы, которые приводят их к совершению преступления. Сейчас, когда эти звонки будут ограничены, количество таких инцидентов значительно снизится", - добавил Волков.
https://ria.ru/20250703/moshenniki-2026855768.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_b4f9ee14b1cfa17ef5fd232ebb2e7510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
В ОП прокомментировали блокировку звонков в Telegram и WhatsApp

Член ОП Волков: мессенджеры стали основными каналами для мошеннических звонков

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Иностранные мессенджеры стали основными каналами для мошеннических звонков из-за рубежа, от которых страдают тысячи россиян, рассказал РИА Новости член Общественного совета при Минцифры России, заместитель председателя комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Георгий Волков.
Роскомнадзор ранее в среду сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам.
"Количество звонков, которые поступают нашим гражданам, поступают именно через голосовой сервис WhatsApp и Telegram. Это десятки тысяч звонков в месяц, которые поступают от мошенников, находящихся в других юрисдикциях, в других странах. Очень много потерпевших наших граждан, которые страдают и теряют свои деньги и своё имущество при помощи звонков через эти мессенджеры. Сложно с этим бороться. Эти мессенджеры не выполняют требования наших государственных органов", - сказал Волков.
Он подчеркнул, что мессенджеры не контролируют процессы мошенничества, из-за чего граждане теряют деньги, а большинство людей страдают от действий злоумышленников, использующих инструментарий этих платформ.
"То, что Роскомнадзор решил блокировать именно голосовые звонки, по нашему мнению, решение правильное. Это значительно снизит количество потерпевших, которое уже достигло критического уровня. Поэтому мы считаем, что данная мера сохранит имущество и финансы большого количества наших граждан. Сохранит их физическое и психологическое состояние и сделает безопасность наших граждан более существенной", - сказал Волков.
Член Общественного совета при Минцифры России обратил внимание и на то, что данным инструментарием пользуются не только мошенники, вымогающие деньги, но и спецслужбы вражеских государств, которые стремятся психологически воздействовать на граждан, склоняя их к совершению преступлений, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и убеждая совершить противоправные действия под предлогом особой необходимости.
"У нас есть много доверчивых граждан, у нас множество людей возрастных, которые верят звонящим и соответственно поддаются той информации, которую они получают от этих лиц. И соответственно выполняют просьбы, которые приводят их к совершению преступления. Сейчас, когда эти звонки будут ограничены, количество таких инцидентов значительно снизится", - добавил Волков.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в мессенджерах
3 июля, 05:44
 
ТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала