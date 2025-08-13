https://ria.ru/20250813/omsk-2035063974.html

В Омске фальшивый сотрудник ФСБ с лицом Киану Ривза обманул пенсионера

КЕМЕРОВО, 13 авг – РИА Новости. Пожилой сотрудник одного из омских предприятий стал жертвой мошенников, поверив позвонившему ему якобы сотруднику ФСБ, который предоставил свое удостоверение с фотографией актера Киану Ривза, возбуждено дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба полиции Омска. В отделе полиции №2 УМВД Омска следователи разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стал 74-летний работник омского предприятия. Мужчине позвонил неизвестный, представился работником бухгалтерии и сообщил о грядущем повышении пенсии, для чего необходимо назвать код из смс-сообщения. "Мужчина выполнил требования, после чего получил ряд звонков от специалистов некоего центра защиты денежных переводов с банковских счетов, а также сотрудника ФСБ – "офицер" даже прислал фото служебного удостоверения, а после перезвонил по видеосвязи. Мошенник убедил омича перевести 750 тысяч рублей на "безопасный счет". Уже в отделе полиции потерпевший узнал, что на фейковом фото удостоверения изображен актер Киану Ривз, а видеобеседа велась с помощью бота, генерирующего изображения по технологии deep fake", – говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

