В Омске фальшивый сотрудник ФСБ с лицом Киану Ривза обманул пенсионера
В Омске фальшивый сотрудник ФСБ с лицом Киану Ривза обманул пенсионера
В Омске фальшивый сотрудник ФСБ с лицом Киану Ривза обманул пенсионера
Пожилой сотрудник одного из омских предприятий стал жертвой мошенников, поверив позвонившему ему якобы сотруднику ФСБ, который предоставил свое удостоверение с... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T16:51:00+03:00
2025-08-13T16:51:00+03:00
2025-08-13T16:51:00+03:00
происшествия
омск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
КЕМЕРОВО, 13 авг – РИА Новости. Пожилой сотрудник одного из омских предприятий стал жертвой мошенников, поверив позвонившему ему якобы сотруднику ФСБ, который предоставил свое удостоверение с фотографией актера Киану Ривза, возбуждено дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба полиции Омска. В отделе полиции №2 УМВД Омска следователи разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стал 74-летний работник омского предприятия. Мужчине позвонил неизвестный, представился работником бухгалтерии и сообщил о грядущем повышении пенсии, для чего необходимо назвать код из смс-сообщения. "Мужчина выполнил требования, после чего получил ряд звонков от специалистов некоего центра защиты денежных переводов с банковских счетов, а также сотрудника ФСБ – "офицер" даже прислал фото служебного удостоверения, а после перезвонил по видеосвязи. Мошенник убедил омича перевести 750 тысяч рублей на "безопасный счет". Уже в отделе полиции потерпевший узнал, что на фейковом фото удостоверения изображен актер Киану Ривз, а видеобеседа велась с помощью бота, генерирующего изображения по технологии deep fake", – говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
омск
россия
Новости
происшествия, омск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Омск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Омске фальшивый сотрудник ФСБ с лицом Киану Ривза обманул пенсионера
В Омске пенсионер стал жертвой мошенников после звонка фальшивого сотрудника ФСБ